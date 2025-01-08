«إينوك» تفتتح محطتَي خدمة جديدتين في عجمان

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن افتتاح محطتَي خدمة جديدتين في منطقتَي «الجرف الصناعية 1» و«النعيمية 3» في عجمان، لتعزيز وجودها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في الإمارة.

وبافتتاح المحطتين الجديدتين، يرتفع إجمالي عدد محطات خدمة «إينوك» في عجمان إلى سبع محطات و203 محطات في مختلف أنحاء الإمارات، ما يوسّع شبكة بيع الوقود بالتجزئة في المجموعة، ويأتي ضمن خططها لتعزيز حضورها.

وأفادت «إينوك»، في بيان، بأنه من المتوقع أن تخدم المحطتان أكثر من 3000 مركبة يومياً، حيث توفران البنزين «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، إضافة إلى الديزل.

وجُهزت كل محطة بست مضخات مزدوجة الجوانب مع خراطيم قابلة للسحب، ما يوفّر إجمالي 12 موضعاً للتزود بالوقود.

وتبلغ مساحة محطة «الجرف» 4338 متراً مربعاً، في حين تغطي محطة «النعيمية 3» مساحة 3315 متراً مربعاً، وتضم كل محطة متجر «زووم» بمساحة 100 متر مربع، وأنظمة قياس مستوى الوقود التلقائي والكشف الإلكتروني عن أي تسرب، ووحدات تكييف عالية الكفاءة في استخدام الطاقة، ونظام استعادة الأبخرة، وشاشات رقمية في الساحة الأمامية، ومن المقرر أن تضم محطتا الخدمة مرافق لشحن السيارات الكهربائية اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نحرص في (إينوك) على تلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة في جميع الإمارات من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الوقود والخدمات عالية الجودة لجميع متعاملينا». وأضاف: «نتطلع إلى الاستفادة من توسعة شبكتنا وتقنياتنا المبتكرة واستراتيجيتنا التي تركز على المتعاملين في تعزيز النمو المستقبلي ودعم رؤية الدولة على المدى الطويل».