منصة نمساوية تفوز بتحدي «الابتكار في الذكاء الاصطناعي»

أعلنت مبادرة «ADIB Ventures»، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، وبالشراكة مع «مركز الابتكار» التابع لمركز دبي المالي العالمي، اسم الفائز في تحدي «الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي»، الذي أطلقته الجهتان، بهدف تعزيز جهود تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة المتعاملين.

وفازت بجائزة التحدي: منصة «ديب أوبينيون» DeepOpinion، التي تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي وتتخذ من النمسا مقراً لها، وتتخصص في فهم اللغة الطبيعية وتحليل المعلومات الواردة في المستندات، وتركز المنصة على أتمتة سير العمليات المعقدة، مثل: معالجة المستندات وتحسين خدمة المتعاملين.

وقال رئيس الشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيرناندو بلازا لوبيز: «أنشأنا من خلال الشراكة مع (مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي)، منصة للمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي، لطرح أفكارهم التحويلية وفتح المجال أمامهم للتعاون مع المصرف لإعادة تعريف ما يمكن أن تحققه الخدمات المصرفية».

وكان تحدي «الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي» قدّم للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال التقنيات من أنحاء العالم، الفرصة لاستعراض منتجاتهم وحلولهم المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة أمام مسؤولي «مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتوفير الفرصة للفائزين بالتعاون مع المصرف، لاختبار مدى فاعلية حلولهم المتطورة في بيئة مصرفية حقيقية، مع إمكانية إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل.