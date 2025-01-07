15.8 مليار درهم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال 11 شهراً

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، 15.87 مليار درهم، مقابل 14.97 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2023، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 6%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وتم احتساب العائدات استناداً إلى متوسط العائد اليومي للغرفة المتوافرة في عدد الليالي الفندقية المبيعة، فيما يُعزى الارتفاع في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية.

ووفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فإن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2024، ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 39.19 مليون ليلة، مقارنة بنحو 38 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوافرة بنحو 3% ليسجل 405 دراهم، مقارنة 394 درهماً.

ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 78% في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 77% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت أحدث إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، استقطاب الإمارة 16.79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مقارنة بـ15.37 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 9%. وبحسب بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام 2023.