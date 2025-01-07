أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 يناير

تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، من 12 إلى 18 يناير 2025 في أبوظبي، ويجمع قادة وخبراء عالميين لتسريع الجهود الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويقام «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، تحت عنوان «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، ويسهم في تعزيز الحوار بين صنّاع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

ويسلّط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة، واستكشاف الفرص المرتبطة بهذا التحوّل الاقتصادي، التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز جهود الاستدامة العالمية، يجمع (أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025) نخبة من قادة الشركات وصنّاع السياسات وروّاد الأعمال حول العالم، بهدف تشجيع تطوير حلول متكاملة تدعم بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع».

ولفت إلى أنه مع بروز ثلاثة توجهات رئيسة تشكل مستقبل العالم، تتمثّل في نهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، والنقلة النوعية في منظومة الطاقة، ونمو الذكاء الاصطناعي، توفر التكنولوجيا المتقدمة فرصاً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد الجابر، الحرص على ألّا يقتصر دور أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 على طرح ومناقشة أفكار وسياسات جديدة وحسب، بل الدفع باتجاه تحويلها إلى خطط عمل مجدية.

ورسّخ أسبوع أبوظبي للاستدامة لأكثر من 15 عاماً، مكانته منصة رائدة لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتسريع وتيرة التنمية، حيث شهد إبرام اتفاقيات مهمة، وعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات وروّاد القطاعات وأبرز شركات الطاقة النظيفة في العالم، ليسهم في تكثيف الجهود ودعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية.

ويعمل الأسبوع على مناقشة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول فاعلة وملموسة، في إطار دوره لإحداث تغيير إيجابي واسع النطاق مبني على أسس واضحة.

ويوفر برنامج الأسبوع جلسات نقاش رفيعة المستوى، وتنطلق فعالياته بعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» يومَي 12 و13 يناير 2025، وملتقى «المركز العالمي لتمويل المناخ» السنوي يوم 13 يناير.