القطاع الخاص في الإمارات يختتم 2024 بنمو قوي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس في دولة الإمارات، التابع لشركة «إس آند بي غلوبال»، في ديسمبر 2024، للشهر الثالث على التوالي، من 54.2 نقطة إلى 55.4 نقطة، وكان عند أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وأشارت القراءة، التي كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، إلى توسع قوي، بل أكثر قوة من سابقه، في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ما يشير إلى توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص، حيث حفزت ظروف الطلب القوية، أسرع زيادة في الأعمال الجديدة في تسعة أشهر، ما أدى أيضاً إلى زيادة أكثر حدة في الإنتاج.

وللشهر الثالث على التوالي، سلطت الشركات غير المنتجة للنفط، الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج في ديسمبر، حيث أشارت التقارير إلى مزيد من الجهود لتخفيض أسعار البيع للعملاء، ودعم نمو المبيعات، في وقت ارتفعت فيه تكاليف مستلزمات الإنتاج، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس الماضي.

ويعتبر مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) للإمارات، مؤشراً مركباً يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأكدت الشركات المشاركة في الدراسة على ظروف السوق المزدهرة في نهاية العام الماضي، والتي ساعدتها على تأمين عملاء جدد، وحجم طلبات أكبر. وأشارت إلى أن الارتفاع الإجمالي في الأعمال الجديدة كان الأكثر حدة في تسعة أشهر، على الرغم من الارتفاع الطفيف في المبيعات للمتعاملين الدوليين.

ونتيجة لذلك، توسعت الشركات في إنتاجها بأكبر معدل منذ شهر أبريل 2024. وبحسب التقارير النوعية، فإن ارتفاع الطلب، والمشروعات قيد التنفيذ، والأسعار المخفضة، وظروف الطقس المواتية، كانت عوامل داعمة للنشاط التجاري.

وعلى صعيد الأسعار، جلبت البيانات الأخيرة أخباراً مشجعة، حيث تباطأت وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الرابعة في خمسة أشهر، وانخفضت إلى ما دون المتوسط. ورغم ملاحظة ارتفاع في تكاليف المواد الخام والشحن والمواد الغذائية والتكنولوجيا، ارتفعت أسعار المشتريات الإجمالية بأضعف وتيرة منذ شهر أبريل 2024، كما ارتفعت ضغوط الأجور، ولكن بشكل متواضع.

في الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات، للشهر الثالث على التوالي، في شهر ديسمبر، وكانت التخفيضات مرتبطة على نطاق واسع بقوة المنافسة والجهود المبذولة لدعم النمو. ومع ذلك، كان انخفاض أسعار البيع هو الأبطأ خلال الفترة الحالية.

وأعربت الشركات غير المنتجة للنفط عن تفاؤلها بشأن توقعات العام الجاري خلال ديسمبر.

وضع قوي لعام 2025

قال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس»، ديفد أوين: «شهدت الإمارات أفضل توسع لها في الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط في فترة تسعة أشهر، خلال ديسمبر 2024، حيث اختتمت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات عاماً آخر من النمو المستمر، ووضعت القطاع في وضع قوي للعام 2025».

وأضاف: «أشارت البيانات الأخيرة إلى أبطأ ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في تسعة أشهر، كما تسارع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، وهو ما قد يساعد في زيادة المخزون بعد أن كان معدل الزيادة ضعيفاً في النصف الثاني من عام 2024».

دبي تسجل أقوى نمو في ظروف التشغيل خلال 9 أشهر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي من 53.9 نقطة في نوفمبر 2024 إلى 55.5 نقطة في ديسمبر، ما يشير إلى أقوى نمو في ظروف التشغيل في تسعة أشهر، وكان السبب وراء هذا التحسن هو التوسع السريع في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث علقت الشركات على زيادة الطلب من المتعاملين، والنشاط الكبير في الأسواق، وفي كلتا الحالتين، كانت معدلات النمو أقوى من تلك المسجلة على مستوى دولة الإمارات.

بدوره، شجع النمو المرتفع في الأعمال الجديدة على زيادة جديدة، وإن كانت متوسطة في التوظيف، وفي المقابل انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وبدأت أسعار الإنتاج في الارتفاع بعد التخفيضات في شهرَي أكتوبر ونوفمبر.