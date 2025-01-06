"كهرباء دبي" تفوز بجائزتين من "جوائز الابتكار العالمية 2024"

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزتين من "جوائز الابتكار العالمية 2024"، التي تنظمها مؤسسة "إنتربرايز آسيا"، لتكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الخدمات المبتكرة، وريادة الأعمال، والاستدامة، ونشر ثقافة الابتكار.

وفازت الهيئة بالجائزتين في فئة الخدمات والحلول المبتكرة، عن مبادرة "آلية الأتمتة بين نظام إدارة بيانات العدادات والنظام الجامع لبيانات القياس واستخدامات العدادات من خلال ناقل الخدمات المؤسسية"، ومبادرة “المستودع والبوابة الشاملة للهندسة المؤسسية "البنية الرقمية".

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تواصل رحلة الابتكار وتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن إستراتيجية الهيئة تركز على تمكين مستقبل مستدام لمتعامليها والمجتمعات التي تخدمها عبر الابتكار والتكنولوجيا، وذلك انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية للابتكار.

يذكر أن مبادرة "آلية الأتمتة بين نظام إدارة بيانات العدادات والنظام الجامع لبيانات القياس واستخدامات العدادات من خلال ناقل الخدمات المؤسسية"، تسهم في الارتقاء باعتمادية وكفاءة مراقبة المعاملات وخفض العمليات اليدوية والتدخل البشري وضمان الاستجابة الذكية في الوقت الفعلي.

وتعمل مبادرة "المستودع والبوابة الشاملة للهندسة المؤسسية"، على تمكين اتخاذ القرارات الذكية من خلال المعلومات الهندسية المبتكرة، إضافة إلى تسهيل الإدارة الهندسية ودعم التناغم الإستراتيجي في قطاعات المؤسسة كافة، وتحسين العمليات التشغيلية والرشاقة المؤسسية.