كيف تستفيد من مؤشر الإيجارات الذكي الجديد في دبي؟

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إطلاق "مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025"، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة، حيث يجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية.

ويهدف إلى تقديم خدمة شاملة تلبي احتياجات الأطراف المختلفة في السوق العقاري، مع تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية، تماشياً مع إستراتيجية دبي الرقمية وإستراتيجية القطاع العقاري لدبي حتى عام 2033.

فماهو مؤشر الإيجارات الذكي؟

مؤشر الإيجارات الذكي هو أداة أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحديد نسب الزيادة الإيجارية للعقود القديمة، كما يُستخدم كمرجع استرشادي للعقود الجديدة.



ماهو الفرق بين العقود القديمة والجديدة؟

تخضع العقود القديمة لنسب زيادة محددة وفق مؤشر الإيجارات الذكي، فيما تعتمد العقود الجديدة على التفاهم بين المالك والمستأجر، والمؤشر هنا استرشادي فقط.

ماهي خطوات تحديد الزيادة للمستأجرين القدماء؟

يمكن للمستأجرين القدماء تحديد الزيادة من خلال زيارة موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو تطبيق “دبي ريست”، أو التحقق من متوسط القيم الإيجارية في المبنى أو المنطقة السكنية، أو عن طريق حساب نسبة الزيادة بناءً على القيم الإيجارية.



كم تبلغ نسب الزيادة الإيجارية للعقود القديمة؟

تبلغ نسب الزيادة الإيجارية للعقود القديمة كما يلي:

بدون زيادة: إذا كان الإيجار أقل بـ10% من متوسط أجر المثل.

5% زيادة: إذا كان الإيجار أقل بـ11-20% من متوسط أجر المثل.

10% زيادة: إذا كان الإيجار أقل بـ21-30%.

15% زيادة: إذا كان الإيجار أقل بـ31-40%.

20% زيادة: إذا كان الإيجار أقل بأكثر من 40%.



ما يجب أن يعرفه المستأجرون الجدد؟

يحب على المستأجرين الجدد معرفة قيمة الإيجار للعقود الجديدة التي تعتمد على التفاهم بين المالك والمستأجر، إضافة إلى استخدم مؤشر الإيجارات الذكي كدليل لفهم أسعار السوق.



كيف يمكن الاستفادة من المؤشر الذكي الآن؟

يمنح المؤشر الذكي للمستأجرين سواء جدد أو قدماء رؤية واضحة عن أسعار الإيجارات ونسب الزيادة القانونية في دبي.



كيف يعزز المؤشر الشفافية وحماية الحقوق؟

مؤشر الإيجارات الذكي يعزز الشفافية في سوق الإيجارات، ويساعد المستأجرين والمالكين على اتخاذ قرارات مستنيرة وفقًا للقوانين المعمول بها في دبي.