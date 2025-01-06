«كريبتو دوت كوم» تعتزم التوسع في الإمارات ودول الخليج

قال الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «كريبتو دوت كوم» «Crypto.com»، محمد الحكيم، إن شركته تعتزم تقديم مزيد من المنتجات والخدمات لتوسيع قاعدة المتعاملين معها في دولة الإمارات ودول الخليج ككل، مؤكداً أن الإمارات تعد مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار في مجالي التمويل والتكنولوجيا، ولديها واحدة من أعلى نِسَب تبني العملات الرقمية عالمياً.

وتوقّع الحكيم أن يشهد عام 2025 تحولاً كبيراً في صناعة العملات الرقمية، مع تقديم مزيد من الأطر التنظيمية التي توفر التوافق وتبسيط العمليات.

منتجات وخدمات

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «كريبتو دوت كوم» «Crypto.com»، محمد الحكيم، إن شركته تعتزم تقديم مزيد من المنتجات والخدمات لتوسيع قاعدة المتعاملين معها في دولة الإمارات ودول الخليج ككل، مشيراً إلى أنها نشرت خارطة طريق لعام 2025 توضح حجم مستهدفاتها المستقبلية.

وأضاف الحكيم الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، أخيراً، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «مسار خارطة الطريق لشركة (كريبتو دوت كوم) هو تقديم المجموعة الأكثر شمولاً من الخدمات المالية، وإنشاء وجهة واحدة يستطيع المستخدمون في القطاع من خلالها تبسيط تجربتهم، وتحقيق أقصى استفادة من المكافآت»، لافتاً إلى أن الشركة حققت نمواً ملحوظاً طوال عام 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحسين تجربة المتعاملين التي قدمتها لهم.

وأشار إلى أن تركيز شركته ينصب على تلبية احتياجات جميع المجتمعات والفئات في الإمارات، بما في ذلك المواطنون والمقيمون والمؤسسات، والخدمات الحكومية، موضحاً أن هدف شركته هو توحيد التمويل التقليدي والرقمي في تجربة سلسة واحدة، والتركيز على تقديم منتجات جديدة تشمل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والعملات المستقرة بالدرهم.

ابتكار وتمكين

وأكد الحكيم التزام شركته بتسريع تبني العملات الرقمية، من خلال الابتكار وتمكين الجيل القادم من المبدعين ورواد الأعمال، لتطوير نظام رقمي أكثر عدلاً وإنصافاً، وأوضح أن ذلك سيتحقق بطرق عدة، أولها إنشاء منتجات عالمية المستوى، سواء بشكل مستقل أو عبر شراكات وتعاون مع شركات رائدة في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن ثانية تلك الطرق تتمحور حول تقديم منصة شاملة للمستخدمين تتضمن مجموعة واسعة من خدمات الاستثمار المالي، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على دمج المنتجات التي كانت حكراً على شركات الوساطة التقليدية، في تطبيقات ومنصات التبادل.

وأكد مواصلة الشركة في أن تكون المنصة الأكثر تنظيماً عالمياً في مجال العملات الرقمية، كما أكد سعيها لأن تكون من السباقين في إطلاق منتجات مبتكرة ورائدة في تلك الصناعة لتلبية احتياجات سكان الدولة، مبيناً أنه من تلك المنتجات محفظة الدرهم الإماراتي، وبرنامج «ماستركارد» الخاص بدول الخليج اللذين أُعلن عنهما أخيراً.

تمويل وتكنولوجيا

وحول الوضع الحالي لسوق العملات الرقمية في الإمارات، قال الحكيم، إن «الإمارات تُعد مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار في مجالي التمويل والتكنولوجيا، ولديها واحدة من أعلى نسب تبني العملات الرقمية عالمياً».

وأضاف: «وضعت دولة الإمارات أجندة واضحة لتطوير نظام ملائم وفعال للأعمال المتعلقة بالعملات والأصول الرقمية»، لافتاً إلى أن نجاح هذا البرنامج ينعكس في عدد الشركات التي تُقيم عملياتها تحت إشراف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

وكانت شركة «كريبتو دوت كوم» اختارت إمارة دبي مركزاً إقليمياً لها لمنطقة الخليج وإفريقيا، وحصلت على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية تحت إشراف «VARA» في نوفمبر 2023.

وأكملت الشركة أخيراً الاستحواذ على «Orion Principals Limited»، المرخصة من سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب إطلاق محفظة الدرهم الإماراتي (AED Wallet)، ما يمنح مستخدميها في الإمارات تجربة إيداع وسحب سريعة وسهلة بالعملة المحلية.

توقعات 2025

وتوقع الحكيم أن يشهد عام 2025 تحولاً كبيراً في صناعة العملات الرقمية، مع تقديم مزيد من الأطر التنظيمية التي توفر التوافق وتبسط العمليات، وذلك من قبل كبريات الدول كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الشراكات الجديدة مع قطاعات التمويل التقليدي والقطاعات الاستهلاكية ذات الأسماء الموثوق بها، ستساعد على زيادة الوعي وبناء الثقة في عروض شركته المتنامية.

وأكد أن التغيرات السريعة هي سمة أساسية لصناعة الأصول الرقمية، مشيراً إلى سعي شركته إلى الاستفادة منها لضمان نجاحها المستمر، مبيناً أن مفتاح التعامل مع هذه التغيرات هو ضمان تقديم منتجات وخدمات تلبي طلب المتعاملين.

ويرى الحكيم أن «العملات الرقمية، كمنتج عالمي، تتطلب مستوى أعلى من التنسيق والتعاون بين الجهات التنظيمية، لضمان تقديم خدمات قابلة للتشغيل المتبادل عبر مختلف الدول».

وأوضح أنه من ضمن التحديات الرئيسة الموجودة في القطاع، الأنظمة التنظيمية المجزأة عالمياً، ما يصعّب على الشركات تقديم منتج موحد وتجربة مستخدم متناسقة، وذكر أن المسؤوليات الأساسية للشركات في القطاع هي توعية صنّاع السياسات والجهات التنظيمية.

تطور سريع

وأشار إلى أن سوق الأصول الرقمية تتطور بشكل سريع، مرحباً بالتنظيم الجديد للسوق الذي يركز على تطوير بيئة سوق فعالة، مع ضمان حماية المتعاملين.

وعن الخطط المستقبلية للشركة، أوضح الحكيم أنها تعمل على هيكلية فعالة ومنضبطة تركز على تقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى، مؤكداً استمرارها في توجيه الجهود نحو توسيع عروضها، بما يتماشى مع توقعات العملاء واحتياجاتهم.

وقال إن هناك إمكانات هائلة في تقارب الذكاء الاصطناعي مع صناعة العملات الرقمية ومنصتها على وجه الخصوص، مؤكداً اهتمام شركته الكبير باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة في جميع العمليات، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي مفتاح لتحسين خدمة المتعاملين، ما يسهل على الناس الانضمام إلى عالم العملات الرقمية.

وأكد أن الأمن هو الأولوية المركزية لجميع عمليات شركته، مشيراً إلى أنها تكرس موارد كبيرة لضمان سلامة أنظمتها، إضافة إلى استمرار مراقبة نهجها وتحسينه، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتهديدات الناشئة.

تحقيق الامتثال

حصلت «كريبتو دوت كوم»، أخيراً، على شهادة (PCI DSS v4.0)، وكانت أول منصة عملات رقمية تحقق امتثال «SOC 2»، كما أعلنت الشركة، في ديسمبر 2024، ترقية برنامجها الحالي لمكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية، بالتعاون مع «HackerOne»، حيث تقدّم مكافآت تصل إلى مليونَي دولار للإبلاغ عن الثغرات الأمنية، وهذا أكبر برنامج مكافآت متاح مع HackerOne، سواء في صناعة العملات الرقمية أو غيرها.