السيّاح وعروض «دبي للتسوق» يدعمان مبيعات الذهب رغم ارتفاع الأسعار

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات بقيم راوحت بين 2.5 درهم و3.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقَي دبي والشارقة، ليواصل بذلك الارتفاعات لأسبوعين متتاليين، ويصل إجمالي الزيادات في سعر الغرام إلى 6.25 دراهم خلال أسبوعين.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر، فإن تزايد نشاط السيّاح في الأسواق المحلية، إضافة إلى العروض الترويجية تحت مظلة مهرجان دبي للتسوق، دعما مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات.

وقال مدير المبيعات في محل «ريج» لتجارة الذهب والمجوهرات، مانج باليك، إن «معاملات الأفواج السياحية استحوذت، خلال الفترة الأخيرة، على الحصص الكبرى من مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات في الأسواق».

وأوضح أن «النشاط السياحي ومواكبته للعروض الترويجية في العديد من منافذ البيع تحت مظلة (مهرجان دبي للتسوق)، حدّ من أي تأثيرات سلبية للزيادات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة».

من جهته، اتفق مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، مع نظيره في أن التعاملات من قبل الأفواج السياحية، وعروض التخفيضات التابعة لفعاليات مهرجان دبي للتسوق، كان لهما تأثيرات إيجابية في دعم مبيعات المشغولات والمجوهرات، على الرغم من الزيادات السعرية المتواصلة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، وقال: «تشهد الفترة الحالية نشاطاً لافتاً في إقبال السياح على منافذ البيع، سواء في مراكز التسوق التجارية أو في الأسواق المفتوحة، لشراء الهدايا التذكارية من مشغولات ذهبية أو مجوهرات، وهو ما يدعم توقعات استمرار مؤشرات نمو الطلب في الأسواق خلال الأيام المقبلة».

في السياق نفسه، أكد مدير التسويق في «شركة تانشيق للذهب والمجوهرات»، أديتا سينج، أن الحركة السياحية لشراء الهدايا التذكارية من المشغولات الذهبية والمجوهرات من أسواق الدولة، تعد داعماً قوياً لنشاط منافذ البيع، لاسيما في ظل استمرار العروض والفعاليات الترويجية المختلفة في الأسواق المحلية.

وقال إن الشهرة التي تمتاز بها دبي، وأسواق الإمارات عموماً، حول تجارة الذهب والمجوهرات، تحفز العديد من السياح على شراء الهدايا خلال زيارتهم للدولة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 321.25 درهماً، بارتفاع قيمته 3.25 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 297.5 درهماً، بزيادة قدرها ثلاثة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 288 درهماً، بارتفاع بلغ ثلاثة دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 246.75 درهماً، بزيادة قيمتها 2.5 درهم.

. عروض مهرجان دبي للتسوق حدّت من أي تأثيرات سلبية للزيادات السعرية التي سجلها الذهب.