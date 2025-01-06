أعلى المناطق مبيعاً في السوق الثانوية لعقارات دبي

أفادت تقرير لشركة «فام» العقارية بشأن السوق الثانوية بالقطاع العقاري في دبي (سوق إعادة البيع)، بأن منطقة الخليج التجاري هيمنت على معاملات إعادة البيع في عام 2024 من حيث عدد المعاملات، مسجلة 5142 صفقة بقيمة 9.8 مليارات درهم خلال العام الماضي، حيث تصدّرت المركز الأول من حيث العدد، بينما تصدرت مرسى دبي من حيث القيمة، حيث سجلت خلال العام 4924 صفقة، بقيمة 15.2 مليار درهم، كما أنها جاءت في المركز الثاني من حيث عدد المعاملات، ما يؤكد مكانتها وجهة متميزة على الواجهة البحرية. وثالثاً جاءت منطقة البرشاء جنوب الرابعة من حيث العدد 4638 معاملة، ثم منطقة الثنية الخامسة بحجم صفقات بلغ 3305 صفقات، وفي المرتبة الخامسة جاءت منطقة المركاض بحجم صفقات بلغ 3155 صفقة.