«أراضي دبي»: «المؤشر الذكي» استرشادي في العقود الجديدة

تلقت «الإمارات اليوم» استفسارات من مستأجرين حول كيفية الاستفادة من «مؤشر الإيجارات الذكي»، الذي أعلنت عنه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أخيراً، ويحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى وليس المنطقة.

وأفادت الدائرة بأن المؤشر الجديد يعتمد على مشروع تصنيف المباني، وكانت تعمل عليه الدائرة منذ فترة طويلة، ويضم عدداً كبيراً من المحددات التي يصنّف المبنى بحسبها.

وقال مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خالد الشيباني، إن مؤشر الإيجار الذكي الجديد يعد الأداة الرئيسة في تحديد نسب الزيادة الإيجارية في العقود القديمة، بينما يستخدم كأداة استرشادية في العقود الجديدة التي تحكمها السوق، والتراضي بين المالك والمستأجر.

ولتوضيح كيفية الاستفادة من مؤشر الإيجارات الذكي الجديد، لابد من أن نفرق بين نوعين من المستأجرين: المستأجر الجديد، والمستأجر القديم الذي يكون قد مضى عليه سنة إيجارية واحدة، ويرغب في تجديد عقده.

ويعد المستأجر القديم مرتكز الحديث في هذا التقرير، ذلك أن مؤشر الإيجارات بالنسبة للمستأجر الجديد استرشادي فقط، وتكون القيمة الإيجارية مبنية على الرضا بين الطرفين.

أما المستأجر القديم فلابد أن يقوم بمجموعة خطوات حتى يعرف مقدار الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي يقطن فيها، وذلك عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أو تطبيق «دبي ريست» الذي يظهر متوسط القيم الإيجارية في المبنى.

وتحدد نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية عند تجديد العقد وفقاً للآتي:

1. من دون أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل الإيجار يقل عن 10% من متوسط أجر المثل (المنطقة السكنية).

2. %5 مـن القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تراوح بين 11 و20% عن متوسط أجر المثل.

3. %10 من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تراوح بين 21 و30% عن متوسط أجر المثل.

4. %15 من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تراوح بين 31 و40% عن متوسط أجر المثل.

5. %20 من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تزيد على 40% عن متوسط أجر المثل.

ويغطي المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسة، ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ما يضمن توحيد معايير التقييم والتسعير في جميع أنحاء الإمارة. كما يمنح المؤجرين أداة موثوقة لتقييم العقارات، وتحديد زيادات الإيجار بطريقة شفافة ومدروسة، في حين يتيح للمستأجرين ضمان الشفافية والحماية من الزيادات غير المبررة، ما يعزز ثقتهم بالسوق العقارية.

ويساعد مؤشر الإيجارات الذكي الجديد بشكل كبير على تقييم وتثمين العقارات بحسب هذه المعايير الذكية في مؤشر الإيجارات، والذي سيسهم في تقييم العقارات، ما يوفر حماية كبيرة للمستأجرين من الاستغلال أو دفع إيجارات أعلى من المقدر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، أن المؤشر الإيجاري الذكي يسهل تحديد العقار الذي يستأجره أو يشتريه أو يسكن فيه أي مواطن أو مقيم في الإمارة.

وأوضح أن تلك الطريقة تكون من خلال استخدام تطبيق «دبي ريست»، ثم اختيار مؤشر الإيجارات، وإدخال المعلومات التي يريد الشخص الاستفسار عنها يدوياً، ثم اختيار المنطقة ووضع قيمة الإيجار المطلوب أو العقار المراد شراؤه، وبعدها تظهر البيانات على التطبيق بكل شفافية ومصداقية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأندلس العقارية»، صالح طباخ، إن «المؤشر الذكي» خطوة تدعم التنافسية بين المطورين، لتقدم عوامل جذب وخدمات وجودة أفضل لكي تحقق مشروعاتهم عائدات استثمارية أفضل للمشترين، كما أنها تعطي العقارات المميزة حقها في التميز عن غيرها، وتوفر العدالة للمستأجر وحرية الاختيار، وفقاً للخدمات المقدمة في كل مشروع أو مبنى.

أما المستشار القانوني، يوسف العزب، فقال إن إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي يحل مشكلات تقييم الإيجارات في السوق، ويكون متاحاً لمعرفة القيمة الإيجارية لأي وحدة عقارية بشكل لحظي.

. «المؤشر» يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى وليس المنطقة.