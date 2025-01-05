مكتوم بن محمد: سوق دبي المالي يرتفع بنسبة 27% خلال 2024

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن تحقيق سوق دبي المالي ارتفاعًا بنسبة 27% خلال العام 2024.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024".

وتابع سموه: "ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادىء الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير".