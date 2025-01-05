مكتوم بن محمد: سوق دبي المالي يرتفع بنسبة 27% خلال 2024
أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن تحقيق سوق دبي المالي ارتفاعًا بنسبة 27% خلال العام 2024.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 27% خلال العام 2024".
وتابع سموه: "ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادىء الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news