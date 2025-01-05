«إيرباص A350» تدخل الخدمة التجارية لدى «طيران الإمارات»

بدأت «طيران الإمارات»، أمس، تشغيل أحدث طائراتها «إيرباص A350» تجارياً، حيث انطلقت الطائرة الجديدة في رحلتها الافتتاحية من دبي إلى إدنبرة. وتضم الطائرة أحدث منتجات مقصورة «طيران الإمارات»، وتُعد الأولى من بين 65 طائرة من طراز «إيرباص A350» تنضم إلى أسطول الشركة على مدى السنوات المقبلة، وتجمع أحدث طائرات الإمارات بين تصميم المقصورة من الجيل التالي والراحة الاستثنائية للركاب إلى جانب الخدمة المتميزة على متن الطائرة.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يشكّل اليوم لحظة محورية في مسيرة طيران الإمارات مع إدخال طائرة (إيرباص A350) الجديدة إلى الخدمة، كما يؤكد تشغيل أولى رحلاتها إلى إدنبرة على الأهمية الاستراتيجية للمملكة المتحدة ضمن شبكتنا العالمية. وتوفر طائرة الإمارات (A350) أفضل منتجاتنا الحديثة على متن الطائرة مع ميزات وتحسينات جديدة في كل مقصورة. ومع استمرارنا في توسيع أسطولنا من طائرات (A350)، فإننا نرسي معايير جديدة للسفر الجوي العالمي». وقالت رئيس العمليات التجارية في مطار إدنبرة، كيت شير: «نحن سعداء باستقبال أول رحلة لطائرة الإمارات (A350) في مطار إدنبرة، ما يؤكد الثقة بخط (دبي - إدنبرة) واختيارها هذا الخط للرحلة التجارية الأولى لهذا المسار، وكذلك الأهمية التي توليها طيران الإمارات للطائرات الحديثة».

وتعد طائرة «A350» الطائرة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود في الخدمة التجارية اليوم. وتضم طائرة «الإمارات A350» ثلاث درجات فسيحة تتسع لـ312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً، والدرجة السياحية 259 مقعداً.

وستشغّل «طيران الإمارات» طائراتها A350 الجديدة إلى ثماني وجهات أخرى في الفترة المقبلة، هي: الكويت، والبحرين، ومومباي، وأحمد آباد، وكولومبو، وليون، ومسقط، وبولونيا.