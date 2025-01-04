منافذ بيع تطرح تخفيضات تصل إلى 50% على سلع غذائية واستهلاكية

طرحت منافذ بيع وتعاونيات في أسواق دبي والشارقة خلال الفترة الأخيرة، عروض تخفيضات بنسب تراوح بين 20% و50% على سلع غذائية ومشروبات ومنتجات استهلاكية ومستحضرات للعناية الشخصية ومنظفات، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد.

وشملت أبرز العروض المطروحة تخفيضات على منتجات اللحوم والدواجن المجمدة، والأسماك والمعلبات ومنتجات الألبان والأجبان، إضافة إلى عروض على سلع زيوت الطعام والأرز والمعكرونة.

وأشار مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن العروض الجديدة تعدّ من المظاهر الإيجابية التنافسية التي تدعم زيادة فرص التسوق، خصوصاً للأسر التي تستعد لبداية العودة للمدارس.

بدورهم، أفاد مختصون في قطاع تجارة التجزئة، بأن تلك العروض تأتي احتفاء ببداية العام الجديد، وتستهدف تلبية احتياجات المستهلكين عند العودة من العطلات، أو استئناف الموسم الدراسي.

العروض التخفيضية

وتفصيلاً، قال المستهلك سعيد منصور، إن «طرح تلك العروض التخفيضية خلال الفترة الأخيرة يزيد فرص التسوق بأسعار مناسبة للأسر المستهلكة التي لم تتمكن من شراء كل مستلزماتها، خلال عروض نهاية العام الماضي بمنافذ البيع». وأضاف المستهلك إبراهيم حمزة، أن «العروض التخفيضية الأخيرة تعبر عن مظاهر إيجابية للتنافسية في أسواق تجارة التجزئة، وتعطي المجال للأسر المستهلكة لشراء احتياجاتها، مع العودة من العطلات واستئناف الموسم الدراسي عقب عطلة منتصف العام».

وأشارت المستهلكة إيمان فواز، إلى أن «حملات التخفيضات المطروحة في العديد من منافذ البيع خلال الفترة الحالية، تسهم في توفير فرص تسوق متعددة للأسر لشراء مستلزماتها من السلع، خصوصاً أن تلك العروض تشمل منتجات عدة من السلع الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، إضافة إلى أن حملات التنزيلات تواكب فترة طلب استهلاكي، مع استئناف الموسم الدراسي، والعودة من عطلات نهاية العام».

احتياجات الأسر

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «التعاونية طرحت عروضاً موسّعة خلال الفترة الأخيرة عبر حملات تنزيلات مختلفة، بما يلبي احتياجات الأسر المستهلكة في الحصول على العديد من المنتجات الغذائية بأسعار منخفضة، سواء خلال موسم العطلات أو عند الاستعداد لاستئناف الموسم الدراسي عقب عطلة منتصف العام».

وأضاف أن «العروض التخفيضية وصلت نسب التنزيلات فيها إلى نحو 50%، وشملت منتجات غذائية مثل زيوت الطعام والأرز ومنتجات الألبان والأجبان، إضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية ومستحضرات العناية والتنظيف».

من جانبه، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «طرح عروض للتخفيضات بنسب تتجاوز 50% على العديد من السلع خلال الفترة الحالية، يواكب توجهات العديد من المستهلكين لشراء مستلزماتهم، سواء الذين مازالوا يقضون عطلتهم أو الذين أنهوا العطلات ويستعدون للعودة للعمل والموسم الدراسي».

وأوضح أن «طرح عروض متلاحقة للتخفيضات في أسواق تجارة التجزئة، يعود بالعديد من الفوائد على المستهلكين، عبر الاستفادة من تلك العروض والحصول على مستلزماتهم بأسعار منخفضة».

وأشار مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إلى أن «هناك توجهاً من العديد من منافذ البيع خلال الفترة الأخيرة لطرح تخفيضات احتفاء ببداية العام الميلادي الجديد، والاستفادة من زيادة الطلب الاستهلاكي خلال الفترة الحالية، لشراء مستلزمات العودة للمدارس أو العودة للعمل عقب انتهاء موسم العطلات»، لافتاً إلى أن «معظم العروض تستمر للأيام الـ10 الأولى من الشهر الجاري، وبعضها يتضمن حملات تخفيضية متنوعة».

زيادة الحصة السوقية

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن العروض التخفيضية المطروحة حالياً تأتي مع توجهات منافذ البيع لزيادة حصصها السوقية من المبيعات، خصوصاً أن الفترة الحالية تعد من مواسم الطلب الاستهلاكي المرتفع، لمواكبتها فترة الاستعداد لاستئناف الموسم الدراسي، والعودة للعمل عقب عطلات نهاية العام.