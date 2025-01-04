«ديوا» تكشف عن خارطة طريق لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عام 2025 باستعراض خارطة طريق شاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإطلاق إطار عمل استراتيجي يهدف إلى دمج هذه التقنيات، وأهمها «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، في جميع عملياتها التشغيلية والخدماتية.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وفريق الإدارة العليا في الهيئة، اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﯿﺪر.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن إطار العمل الجديد يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة وسعادة المتعاملين، ما يرسخ مكانة الهيئة جهة رائدة في الابتكار التقني على المستوى الحكومي.

وأكد الطاير التزام الهيئة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تدعو إلى مواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية.

وقال: «نعمل في الهيئة على استشراف المستقبل وصنعه، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تبنّي حلول رقمية مبتكرة تعزز تنافسية الدولة، وتضمن الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام في قطاعي الطاقة والمياه». وانطلقت رحلة الهيئة مع الذكاء الاصطناعي في عام 2017، حيث كانت من أوائل المؤسسات الخدماتية عالمياً التي اعتمدت تقنية «كوبايلوت» من «مايكروسوفت». كما كانت الهيئة سباقة إلى استخدام تقنية «تشات جي بي تي» لتحسين خدماتها، وتعزيز تجربة المتعاملين عبر قنواتها الرقمية، بما في ذلك موظفها الافتراضي «رمّاس».

وضمن جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وسّعت الهيئة نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها «رمّاس لتعزيز العمل» و«رمّاس للمتعاملين»، وأمن المعلومات، وأداة تعلم الآلة من «إس.إيه.بي»، وتجربة الموظفين الرقمية، ومركز التقييم في الهيئة، إضافة إلى خدمات الموارد البشرية، وسياسات الأمن، والبيانات المالية، وبوابة خدماتك الإلكترونية.