أعلنت اللجنة المنظمة لقمة «AIM» للاستثمار، فتح باب التقديم لجوائز «AIM» للتصنيع العالمي 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تُكرّم التميز والريادة في مجالات الاستدامة، والابتكار التكنولوجي، والتأثير المجتمعي.

وتعكس الجوائز هذا العام شعار قمة «AIM» للاستثمار 2025، «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: التوجه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن». وتهدف الجوائز إلى تكريم الإنجازات التي تعزّز النمو المستدام والتحول الرقمي في قطاع التصنيع، مع توفير منصة تجمع كبار قادة الصناعة، وصناع القرار والمستثمرين لاستكشاف آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية.