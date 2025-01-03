«الشارقة لريادة الأعمال» يطلق مسابقة «عرض الشركات الناشئة»

أطلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مسابقة «عرض الشركات الناشئة»، بهدف دعم الأفكار المبتكرة والحلول الريادية للمشروعات الناشئة، مخصصاً جوائز مالية تصل إلى 200 ألف درهم للمشروعات المتميزة، إضافة إلى فرص تمويل تصل إلى 500 ألف درهم من المستثمرين وفرص سفر مقدمة من «طيران العربية».

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة الطموحة من جميع أنحاء العالم حيث يستمر باب التقدم حتى 26 يناير الجاري لرواد الأعمال وأصحاب الشركات العاملين في أربعة مسارات رئيسية هي تكنولوجيا التعليم والاستدامة والصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والصناعة 4.0.

وكشف المهرجان عن أنه سيتم اختيار 16 مشروعًا من بين المتقدمين للمشاركة في التصفيات النهائية، حيث يتنافس رواد الأعمال المتميزون، وستعرض الحلول الفائزة أمام لجنة من المحكمين والمستثمرين، خلال فعاليات المهرجان يومي 1 و 2 فبراير المقبل.

وينظم «مركز الشارقة لريادة الأعمال - شراع»، المسابقة بالشراكة مع مبادرة «1Tank» التابعة لمجموعة «1trepreneur» وتم تصميمها كمسابقة عرض للشركات الناشئة عالية المخاطر، حيث يمكن للشركات عرض أفكارها المبتكرة أمام مجموعة من المستثمرين للحصول على التمويل الفوري.

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، إن «المسابقة تأتي في إطار رؤية (شراع) لدعم رواد الأعمال المبتكرين، الذين يسعون لتطوير مشاريعهم وتحقيق تأثير حقيقي في مختلف المجالات، حيث يهدف المركز إلى تمكين المبدعين وتوفير الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ».