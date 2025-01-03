"ديوا" تستعرض خارطة طريق شاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي

بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، سعيد محمد الطاير، استقبلت الهيئة العام 2025 باستعراض خارطة طريق شاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإطلاق إطار عمل استراتيجي يهدف إلى دمج هذه التقنيات وأهمها "مايكروسوفت 365 كوبايلوت"، في جميع عملياتها التشغيلية والخدماتية.

الارتقاء بتجربة وسعادة المتعاملين

ويهدف إطار العمل إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة وسعادة المتعاملين، مما يرسخ مكانة الهيئة كجهة رائدة في الابتكار التقني على المستوى الحكومي. وحضر الفعالية اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﯿﺪر، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وفريق الإدارة العليا في الهيئة.

وأكد سعيد محمد الطاير على التزام الهيئة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تدعو إلى مواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية.

وقال: "نعمل في الهيئة على استشراف المستقبل وصنعه، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تعزز تنافسية الدولة، وتضمن الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام في قطاعي الطاقة والمياه."

وأشار إلى أن تبني الهيئة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك منصة "مايكروسوفت باور بلاتفورم" والمساعد الذكي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت"، يسهم بشكل أساسي في تحسين الأداء والإنتاجية، وتعزيز سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

رحلة الهيئة مع الذكاء الاصطناعي

وانطلقت رحلة الهيئة مع الذكاء الاصطناعي في عام 2017، حيث كانت من أوائل المؤسسات الخدماتية عالمياً التي اعتمدت تقنية "كوبايلوت" من مايكروسوفت.

كما كانت الهيئة سبّاقة في استخدام تقنية "تشات جي بي تي" لتحسين خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين عبر قنواتها الرقمية، بما في ذلك موظفها الافتراضي "رمّاس".

وضمن جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وسّعت الهيئة نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية منها رماس لتعزيز العمل ورماس للمتعاملين، وأمن المعلومات، وأداة تعلم الآلة من "إس.إيه. بي"، وتجربة الموظفين الرقمية، ومركز التقييم في الهيئة، بالإضافة إلى خدمات الموارد البشرية، وسياسات الأمن، والبيانات المالية، وبوابة خدماتك الإلكترونية، وخدمات مكتب دعم تقنية المعلومات، وإجراءات الحوكمة والامتثال، ومنصات استشراف المستقبل، وباور بي آى، ومنصة لينكد التعليمية.