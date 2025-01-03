10 أسهم تستحوذ على 55.7% من سيولة أسواق المال المحلية

استحوذت أسهم 10 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية على 55.74% من سيولة أسواق المال المحلية، بنهاية جلسة أمس، أولى جلسات العام الجديد.

وشملت الشركات «إعمار العقارية» و«طلبات» و«إعمار للتطوير» و«سالك»، فضلاً عن «شعاع كابيتال» و«الإمارات دبي الوطني» و«العالمية القابضة»، و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» و«مجموعة ملتیبلاي».

وبحسب بيانات سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الـ10، بلغ نحو 736.28 مليون درهم، فيما وصلت السيولة في أسواق المال المحلية ككل إلى نحو 1.321 مليار درهم.

وتصدّر سهم شركة إعمار العقارية نشاط السوق في «دبي المالي» من حيث السيولة بنحو 176.874 مليون درهم، تلاه سهم «طلبات» بنحو 50.36 مليون درهم، ثم سهم «إعمار للتطوير» بنحو 46.45 مليون درهم، وسهم «سالك» بنحو 38.57 مليون درهم، ومن ثم سهم «شعاع كابيتال» بنحو 29.034 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 20.036 مليون درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فتصدّر نشاط السوق من حيث السيولة في جلسة أمس، سهم «العالمية القابضة» بنحو 167.533 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للحفر» بنحو 76.78 مليون درهم، ثم سهم «ألفا ظبي» بنحو 74.49 مليون درهم، ومن ثم سهم «ملتيبلاي» بنحو 56.15 مليون درهم.