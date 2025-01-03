«الإمارات للشحن الجوي» تضيف كوبنهاغن إلى شبكتها

أعلنت شركة الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تشغيل طائرة شحن أسبوعية مخصصة لمطار كوبنهاغن، استجابة للطلب المتزايد من الدنمارك، ما يسهم في زيادة شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات» إلى 36 وجهة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن طائرة الشحن من «بوينغ 777»، ستسهم في زيادة السعة المقدمة لمتعاملي «طيران الإمارات»، بتخصيص نحو 85 طناً من البضائع من كوبنهاغن والدول المجاورة، بما في ذلك النرويج والسويد، بعدما كانت تُقدم في السابق عبر سعة طائرات الركاب.

وسجلت «الإمارات للشحن الجوي»، نمواً كبيراً في حجم الشحنات من الدنمارك بنسبة تزيد على 20% في السنة المالية الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بشحنات الأدوية.

وبفضل صناعة إنتاج العلوم الحيوية المزدهرة والبنية التحتية المرنة لسلسلة التبريد، تعمل كوبنهاغن كمركز للوجستيات الدوائية في شمال أوروبا.

وستدعم القدرات المتزايدة إلى جانب محفظة المنتجات الدوائية المناسبة للغرض والتي تمتلكها «الإمارات للشحن الجوي» وشبكتها العالمية الواسعة، المزيد من صادرات الأدوية من الدنمارك.

وإضافة إلى تعزيز شحنات الأدوية، ستوفر «الإمارات للشحن الجوي»، حلولاً مخصصة لنقل البضائع عبر مجموعة منتجاتها المتعددة، فمن البضائع العامة إلى المواد سريعة التلف التي تتأثر بدرجات الحرارة، مثل المأكولات البحرية، تعمل «الإمارات للشحن الجوي» على نقل البضائع من كوبنهاغن إلى العالم بسرعة وكفاءة وموثوقية.

وقالت مديرة الشحن في «الإمارات للشحن الجوي» في منطقة الدول الإسكندنافية، ميت جينسن، إن «الطلب كان قوياً في مختلف أنحاء الدول الإسكندنافية، مع نمو خاص في كوبنهاغن، ونتوقع أن يستمر ذلك في السنة المالية المقبلة وما بعدها».

وأضافت: «إن تعزيز عملياتنا إلى كوبنهاغن بطائرة شحن مخصصة يضمن قدرتنا على تلبية الطلب الحالي، ودعم متعاملينا في الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق في جميع أنحاء العالم».