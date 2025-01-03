اتفاقية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة

وقّع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة للتعاون في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والخضراء والمقاومة للتغير المناخي في دولة الإمارات، من خلال مجموعة من آليات الدعم والتدريب ومنصات المعرفة وفعاليات تبادلها، والاستفادة من رؤى القطاعين العام والخاص، في معالجة التحديات التي تعيق تحسين البيئة، مع التركيز على تنفيذ المشروعات الخضراء والأفكار الرائدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود النمو الأخضر ومبادرات الاستدامة الحضرية في الإمارات، وتسريع تقدّم الدولة نحو الإيفاء بالتزاماتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الجمع بين خبرات وشبكات وتجارب كلا الجانبين.