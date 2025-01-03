«شكاوى الاتصالات» خلال 2024 تسجّل أدنى مستوى منذ 8 سنوات

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها تلقت 14 ألفاً و239 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتَي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال عام 2024، وذلك في أقل عدد من شكاوى الاتصالات التي تتلقاها الهيئة من متعاملي الاتصالات منذ أكثر من ثماني سنوات، مقارنة بـ23 ألفاً و241 شكوى خلال عام 2023 بانخفاض بلغ 9002 شكوى وبنسبة تراجع 38.7% خلال عام واحد.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات» لعام 2024، أنها تلقت 5169 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و9070 شكوى من خدمات «دو».

وسجل عدد الشكاوى التي تلقتها «تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، من متعاملي «اتصالات من إي آند» و«دو» خلال عام 2022 أكثر من 26 ألفاً و95 شكوى، فيما تلقت 27 ألفاً و864 شكاوى خلال عام 2021، كما تلقت 32 ألفاً و534 شكوى خلال عام 2020، وأكثر من 28 ألف شكوى في عام 2019، بينما تلقت الهيئة أكثر من 29 ألف شكوى عام 2018، و28 ألفاً و193 شكوى في عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 99.2% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها، بعد التوصل إلى حلول لها، حيث تم حل 0.1% من الشكاوى الخاصة بخدماتها في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، في حين نجحت «دو» بإغلاق ما نسبته 98.2% من الشكاوى المقدمة لها بعد حلها، مع حل 0.1% من الشكاوى الخاصة بخدماتها في مدة تزيد على خمسة أيام عمل أيضاً.

وبيّنت الهيئة أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال العام الماضي بلغ 89.2%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 5.7%، وبلغت نسبة الحياد 5.1% وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 89.8% مقابل 4.1% لمعدل عدم الرضا، و6.1% للحياد.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن تقرير «شكاوى الاتصالات»، يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات.

. %89.8 نسبة الرضا عن حلّ الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو».

. «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق 99.2% من الشكاوى بشأن خدماتها.