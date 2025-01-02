الإمارات للشحن الجوي تضيف كوبنهاجن إلى شبكتها المخصصة للشحن

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تشغيل طائرة شحن أسبوعية مخصصة لمطار كوبنهاجن، استجابة للطلب المتزايد من الدنمارك. ما يسهم في زيادة شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات الشحن التابعة لطيران الإمارات إلى 36 وجهة.

وسوف تسهم طائرة الشحن البوينج 777، على زيادة السعة المقدمة لعملاء طيران الإمارات، مع تخصيص حوالي 85 طناً من البضائع من كوبنهاجن والدول المجاورة بما في ذلك النرويج والسويد، وذلك بعدما كانت تُقدم في السابق عبر سعة طائرات الركاب.

وسجلت الإمارات للشحن الجوي نمواً كبيراً في حجم الشحنات من الدنمارك بنسبة تزيد عن 20% في السنة المالية الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بشحنات الأدوية.

وبفضل صناعة إنتاج العلوم الحيوية المزدهرة والبنية التحتية المرنة لسلسلة التبريد، تعمل كوبنهاجن كمركز للوجستيات الدوائية في شمال أوروبا. وستدعم القدرات المتزايدة إلى جانب محفظة المنتجات الدوائية المناسبة للغرض التي تمتلكها الإمارات للشحن الجوي وشبكتها العالمية الواسعة، المزيد من صادرات الأدوية من الدنمارك.

حلول مخصصة لنقل البضائع

وبالإضافة إلى تعزيز شحنات الأدوية، ستوفر الإمارات للشحن الجوي حلولاً مخصصة لنقل البضائع عبر مجموعة منتجاتها المتعددة. فمن البضائع العامة إلى المواد سريعة التلف التي تتأثر بدرجات الحرارة مثل المأكولات البحرية، تعمل الإمارات للشحن الجوي على نقل البضائع من كوبنهاجن إلى العالم بسرعة وكفاءة وموثوقية.

وقالت ميت جينسن، مديرة الشحن في الإمارات للشحن الجوي في منطقة الدول الإسكندافية: "كان الطلب قوياً في مختلف أنحاء الدول الإسكندنافية، مع نمو خاص في كوبنهاجن، ونتوقع أن يستمر ذلك في السنة المالية المقبلة وما بعدها. إن تعزيز عملياتنا إلى كوبنهاجن بطائرة شحن مخصصة يضمن قدرتنا على تلبية الطلب الحالي ودعم عملائنا في الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق في جميع أنحاء العالم".

وتخدم طيران الإمارات للشحن الجوي 11 وجهة في مختلف أنحاء أوروبا من خلال 37 رحلة شحن مخصصة أسبوعياً، بالإضافة إلى أكثر من 485 رحلة ركاب أسبوعياً.

وتجعل هذه الرحلات والقدرات من أوروبا واحدة من أكثر الوجهات نشاطاً بالنسبة للناقلة.

واعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025، ستصل الرحلة "ئي كيه 9746" إلى مطار كوبنهاجن الساعة 11:35 أيام الأربعاء، وتغادر إلى مطار دبي ورلد سنترال الساعة 14:05 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وكوبنهاجن).