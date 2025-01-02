دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 16.79 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مقارنة بـ15.37 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 9%.

وبحسب بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام 2023.

التوزيع الجغرافي

وفقاً للمنطقة الجغرافية المُصدرة للزوّار، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي عدد الزوّار في الفترة بين يناير ونوفمبر 2024، مسجلة نحو 3.3 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، مسجلة نحو 2.86 مليون سائح.

وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث، مستحوذة على نحو 15%، مسجلة نحو 2.5 مليون زائر، بينما حلّت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، بمعدل وصل إلى 2.35 مليون سائح، مقابل 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمعدل وصل إلى 1.93 مليون سائح، فيما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.62 مليون سائح دولي.

بدوره، وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من منطقة الأميركيتين إلى أكثر من 1.11 مليون سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 791 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 319 ألف سائح دولي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية نوفمبر 2024، أكثر من 153 ألفاً و390 غرفة فندقية ضمن 828 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألفاً و685 غرفة فندقية ضمن 820 منشأة في نهاية نوفمبر 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 53.9 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 43.3 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة تجاوزت 29.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فسجلت نحو 26.3 ألف غرفة ضمن 188 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 78% في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 77% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الإقامة والعائد

في السياق نفسه، سجل الزوّار الدوليون أكثر من 39.19 مليون ليلة مبيت خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، مقابل 38.01 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%، فيما بلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.6 ليالٍ.

وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 520 درهماً، مقارنة مع 510 دراهم في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما وصل متوسط العائد من الغرف المتوافرة إلى 405 دراهم، مقابل 394 درهماً في عام 2023.