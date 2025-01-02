دبي لصناعات الطيران تستحوذ على 83 طائرة وتوقع 233 اتفاقية تأجير خلال 2024

أعلنت دبي لصناعات الطيران، اليوم، نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لكامل عام 2024، إذ استحوذت دبي لصناعات الطيران كابيتال على 83 طائرة منها 30 مملوكة و53 مدارة، فيما باعت 68 طائرة 19 منها مملوكة و49 منها مدارة.

ووقعت الشركة خلال العام المنقضي، 233 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل لـ190 طائرة مملوكة و43 مدارة، كما وقعت اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لـ17 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس لشركة الخطوط الجوية التركية، وإيستار جيت، وهاينان إيرلاينز.

ووفق البيان الصحفي الصادر عن الشركة، فقد قعت الشركة أيضاً اتفاقيات نهائية لشراء 36 طائرة من أطراف متعددة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار دولار.

وتم تسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول ABS للطائرات بقيمة 497.2 مليون دولار أمريكي موزعة على شريحتين، وذلك لصالح أحد العملاء الذين تدير أصوله الشركة.

أما بالنسبة للشركة في قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران، فقد سجلت أكثر من 1.5 مليون ساعة عمل، وأنجزت أكثر من 300 فحص للطائرات، وزادت سعة حظيرة الطائرات بنسبة 30% مع ارتفاع عدد المسارات إلى 22 بما في ذلك مسار واحد قادر على استيعاب طائرات A380.

وعززت الشركة العلاقة بين شركتي جورامكو وSpirit AeroSystems اللتان شهدتا أيضاً إطلاق خدمات جديدة في عام 2024.

ووقعت المجموعة قرض غير مضمون بقيمة 2.75 مليار درهم بفترة سداد قدرها 5 سنوات مع جهة تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال 2024، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة إلى BBB، كما ارتفع تصنيف الشركة إلى ‏Baa2 بحسب وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن الشركة تمكنت خلال عام 2024 من تنفيذ استراتيجيتها على أكمل وجه في ظل مساعيها المستمرة لتعزيز حضورها عالمياً، وتأتي النتائج التي تم إعلانها اليوم لتؤكد مكانة دبي لصناعات الطيران شركة رائدة في مجال خدمات الطيران بدعم من قسمين رائدين في السوق، هما دبي لصناعات الطيران كابيتال وهي من أكبر عشر شركات تأجير طائرات على مستوى العالم، ودبي الصناعات الطيران الهندسية.

وأشار إلى أن إنجازات الشركة حظيت بتقدير من وكالتي فيتش للتصنيف الائتماني وموديز لخدمات المستثمرين.