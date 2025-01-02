يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى.. اطلاق مؤشر الإيجارات الذكي الجديد كلياً

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم عن مؤشرها الإيجاري الذكي الجديد، والذي يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى وليس المنطقة.

وأشارت الدائرة، إلى أن المؤشر الجديد يعتمد على مشروع تصنيف المباني والذي كانت تعمل عليه الدائرة منذ فترة كبيرة ويضم عدد كبير من المحددات والتي تصنف المبنى بحسب هذه المعايير.

ومشروع تصنيف المباني من المشروعات المهمة والتي تعتمد على عدد كبير من المعايير من أبرزها الموقع والمساحة، فضلاً عن الخدمات والصيانة، لافتة إلى أن مشروع تصنيف المباني يعتمد نظام النجوم.