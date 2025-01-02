ارتفاع مبيعات «نيو» خلال ديسمبر

أعلنت شركة «نيو» لصناعة السيارات الصينية، أمس، أنها سلمت 31 ألفاً و138 سيارة خلال ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 72.9% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023، وقالت الشركة إنها سلمت 72 ألفاً و689 سيارة خلال الربع الأخير من عام 2024، بزيادة قدرها 45.2% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023، وأضافت الشركة أنها سلمت 221 ألفاً و970 سيارة خلال عام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 38.7% مقارنة بعام 2023.

وتخطط الشركة لضخ 13.3 مليار يوان (1.9 مليار دولار) في وحدتها الصينية بمزيج من أموالها النقدية وأموال المستثمرين الاستراتيجيين، وستُستخدم هذه المبالغ في توسيع بنية الشحن التحتية وتطوير تقنية تبديل البطاريات.