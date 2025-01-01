رحلة إضافية إلى كولومبو اعتباراً من 2 يناير 2025

أعلنت «طيران الإمارات» عن تشغيل رحلة إضافية بين كولومبو ودبي، اعتباراً من الثاني من يناير 2025، حيث ستسهم الرحلة الجديدة في زيادة سعة المقاعد على هذا المسار بنسبة 30%، وتدعم خطط سريلانكا لزيادة أعداد السياحة الوافدة بشكل كبير في عام 2025.

وأفات «طيران الإمارات»، في بيان لها، بأن الرحلة الإضافية ستُشغل بمعدل ست مرات أسبوعياً حتى 31 مارس 2025، واعتباراً من الأول من أبريل 2025، ستشغل «طيران الإمارات» رحلة أسبوعية سابعة، في أيام الأربعاء، بوقت مغادرة معدّل.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإن الرحلة الإضافية تستوعب ما يصل إلى 360 راكباً، وتنقسم إلى ثمانية أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» بدأت عملياتها إلى سريلانكا في أبريل 1986، ودعمت صناعتَي السياحة والتصدير في البلاد بخدمات الركاب والبضائع، ونقلت أكثر من 12 مليون مسافر من كولومبو وإليها منذ بدء العمليات، ومع الرحلات الأربع اليومية ستوفر «طيران الإمارات» أكثر من 2800 مقعد يومياً من كولومبو وإليها، وما يصل إلى 160 طناً من البضائع على الرحلات نفسها.