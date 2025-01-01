«طيران الإمارات» تشغّل «إيرباص A350» الجديدة إلى الكويت والبحرين

أعلنت «طيران الإمارات» عن تقديم موعد تشغيل أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350» إلى الكويت والبحرين، إلى الثامن من يناير الجاري، ما يجعلهما الوجهتين الثانية والثالثة اللتين تخدمهما الناقلة بأحدث طائراتها.

وستشغل الناقلة طائرة «A350» الجديدة على رحلة يومية من الكويت وإليها، حيث ستقلع الرحلة رقم «ئي كيه 853» من دبي الساعة 01:25 بعد منتصف الليل لتصل إلى الكويت الساعة 2:15، فيما ستقلع رحلة العودة «ئي كيه 854» من الكويت الساعة 3:40 فجراً لتصل إلى دبي الساعة 6:25 صباحاً.

وبحسب «طيران الإمارات»، ستخدم الناقلة البحرين بطائرتها الجديدة عبر رحلتين يومياً من المنامة وإليها، إذ ستقلع الرحلة «ئي كيه 835» من دبي الساعة 8:20 صباحاً لتصل إلى البحرين الساعة 8:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما ستقلع رحلة العودة «ئي كيه 838» من البحرين الساعة 10:00 صباحاً لتصل إلى دبي الساعة 12:15 ظهراً.

وستغادر الرحلة الثانية «ئي كيه 839» دبي الساعة 16:00 عصراً لتصل إلى البحرين الساعة 16:40 عصراً بالتوقيت المحلي، فيما ستقلع رحلة العودة «ئي كيه 840» من البحرين الساعة 17:45 مساء لتصل إلى دبي الساعة 20:00 مساء (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي والكويت والبحرين).

يشار إلى أن طائرة الإمارات «A350-900» تتميز بتقسيم الدرجات الثلاث، وبمقصورات فسيحة تتسع لـ312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً قابلاً للتحول إلى سرير بتوزيع «1-2-1»، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع«2-3-2»، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع «3-3-3».

وتخدم «طيران الإمارات» الكويت منذ عام 1989، وتشغل حالياً 29 رحلة أسبوعياً، فيما تعد طائرة الإمارات «إيرباص A350» المتجهة إلى الكويت ثاني طراز من الطائرات يضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، ومقاعد درجة الأعمال المصممة حديثاً، بعد تشغيل طائرة «بوينغ 777» المحدثة في أكتوبر الماضي.

كما تشغل «طيران الإمارات» 22 رحلة أسبوعية إلى البحرين، التي ستتم خدمتها الآن بمزيج من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A350».