«دبي للمجوهرات» تطلق حملة «الخصومات الكبرى»

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، أمس، إطلاق حملة «الخصومات الكبرى» خلال عطلة نهاية الأسبوع، يومي الرابع والخامس من يناير 2025، مشيرة إلى أن هذه الحملة الحصرية توفر فرصة استثنائية للمتسوقين للاستفادة من خصومات كبيرة والفوز بجوائز قيمة مع كل عملية شراء.

وأفادت المجموعة في بيان، بأن المستهلكين سيتمكنون من الحصول على تخفيضات تراوح بين 55% و85% على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

وقالت عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، ليلى سهيل: «يسعدنا إطلاق حملة الخصومات الكبرى ضمن فعاليات النسخة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، حيث إن هذه المبادرة تمثل طريقتنا للتعبير عن امتناننا للمجتمع المحلي والاحتفاء بمكانة دبي وجهة عالمية للذهب والمجوهرات».

وستُقام حملة «الخصومات الكبرى» في متاجر المجوهرات المشاركة بجميع أنحاء دبي مع أكثر من 45 علامة تجارية رائدة و100 متجر للمجوهرات.

وكانت مجموعة دبي للمجوهرات كشفت عن حملتها الترويجية الحصرية بمناسبة الاحتفال بالنسخة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم الحملة جوائز ذهبية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون درهم، وتتيح للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز ذهبية.