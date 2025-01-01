«ديوا» تنال جائزة للتميز في حوكمة الشركات

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2024، تقديراً لالتزامها الراسخ بالتميز والشفافية والقيادة الأخلاقية في حوكمة الشركات، ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة تبني أفضل ممارسات الحوكمة والابتكار والاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية وفي مختلف نواحي عملها. وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، أهمية الجائزة في تعزيز ثقة المعنيين والمستثمرين بالهيئة، والهوية المؤسسية للهيئة، وتأكيد التزام الهيئة قيم النزاهة المؤسسية والعدالة، والمساءلة والشفافية.

وقال: «نعمل لتحقيق أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تشكل خطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، وتركز على الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، ومن خلال هذه الرؤية، تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر».

وذكر الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تبنَّت معايير الحوكمة منذ عام 2008، مؤكداً التزام جميع قطاعات وإدارات الهيئة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة. وفازت الهيئة بالجائزة بعد عملية تدقيق شاملة، وأقيمت فعالية التكريم في العاصمة البريطانية لندن.