الإمارات تؤمّن 38.2% من واردات اليابان النفطية في نوفمبر

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 27.16 مليون برميل، أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

واستوردت اليابان، خلال الشهر المذكور، نحو 71.18 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.1%، أو 67.72 مليون برميل، مصدرها ثلاث دول عربية، إضافة إلى الإمارات، هي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، إضافة إلى المنطقة المحايدة (على الحدود بين الكويت والسعودية)، حسب البيانات، واستوردت اليابان من السعودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44.3% من الإجمالي، ومن الكويت 5.19 ملايين برمِيل تقريباً بنسبة 7.3%، ثم قطر 3.42 ملايين برميل بنسبة 4.8%، و0.6% من المنطقة المحايدة.

جدير بالذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهماً لليابان للحفاظ على أمن الطاقة.

وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من أميركا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.8%، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.7%، وأستراليا بنسبة 0.9%، وشرق آسيا بنسبة 0.4%، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية.