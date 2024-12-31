5.65 مليارات درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية»

أعلنت مجموعة ريبورتاج العقارية تحقيق مبيعات قياسية تقدر بنحو 5.65 مليارات درهم، منذ بداية عام 2024 حتى نهاية ديسمبر الجاري، مقابل 3.7 مليارات درهم خلال عام 2023، بنمو يتجاوز 50%، وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 50 مشروعاً في الإمارات ومصر وتركيا، والمغرب والسعودية، وشرق إفريقيا (رواندا وأوغندا) وأذربيجان.

وأكد العضو المنتدب في مجموعة ريبورتاج، أندريا نوسيرا، أن الشركة واصلت خلال عام 2024 تحقيق الأداء المتميز، وهو ما يظهر في زيادة مبيعاتها، ما يعكس قدرتها على مواكبة متغيرات السوق، وطرح المشروعات الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.