«دبي المالي» يربح 3.14 مليارات درهم خلال تعاملات أمس

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه خلال جلسة أمس، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 3.14 مليارات درهم، وسط تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي»، من نحو 899.204 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أكثر 902.342 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

ومنذ بداية الأسبوع صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.46%، بما يعادل 23.6 نقطة إلى مستوى 5153.24 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 5150 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2014 من مستوى 5129.64 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، واصل مؤشر سوق دبي المالي، أمس، الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، وبنسبة 0.5% ليستمر في تسجيل أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 487 مليون درهم.

ودعم صعود السوق، أمس، ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.4%، وسهم «ديوا» بنسبة 1.8%، بينما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1% عند 0.909 درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية جلسة أمس، بنسبة 0.9% عند مستوى 9416 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 957 مليون درهم.

وارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.3% عند 7.63 دراهم، كما ارتفع سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 0.3% عند 0.308 درهم، وارتفع سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 2.5% عند 2.04 درهم. فيما انخفض سهم «فينكس» بنسبة 1.6% عند 1.21 درهم.

. مؤشر سوق دبي واصل الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، بتداولات بلغت 487 مليون درهم.