«ديوا» تطوّر تطبيقاً ذكياً لإدارة الأعطال

طوّر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تطبيقاً ذكياً لأتمتة عمليات اختيار وإرسال الطواقم الميدانية، بهدف الإدارة الفاعلة للإنذارات واستكشاف الأعطال وإصلاحها في الموقع.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن الحل الرقمي الجديد يعتمد على منصة إنترنت الأشياء «IoT»، التي تسهم في تحسين كفاءة الاستجابة للأعطال، وتقليل زمن الاستجابة إلى الحد الأدنى عبر أتمتة عملية اختيار وإرسال الفريق المختص إلى موقع العطل لضمان استعادة عمل النظام بالشكل الكامل في أسرع وقت ممكن.

وإلى جانب ذلك، يتضمن الحل الجديد خاصية إنشاء التقارير في الزمن الحقيقي، بما في ذلك ملخصات مجدولة وسجلات مفصّلة للفريق الذي تمَّ إرساله، وتفاصيل العطل والإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاحه.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل سعينا لنسهم في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم من خلال توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وتسخير أحدث الاستراتيجيات الرقمية المبتكرة، وتطوير الحلول الذكية للارتقاء بالعمليات التشغيلية والخدماتية للهيئة وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «يشكل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة حاضنةً للابتكار ومنبراً علمياً رائداً ذا إسهامات ملموسة في إثراء المجتمع العلمي والبحثي محلياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن المركز يوفر لفريق العمل أحدث التقنيات العالمية والمختبرات والمرافق المتقدمة عالمية المستوى لضمان البيئة المثالية لتطوير الحلول المبتكرة في مختلف مجالات عمل الهيئة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيساً في مجالات عملها، وفقاً لدراسة أجراها استشاري عالمي متخصص أخيراً. وفي عام 2023 بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2% مقارنة بين 6% و7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة بنحو 15% في أميركا الشمالية، كما حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

. «ديوا» تصدّرت عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيساً ضمن مجالات عملها.