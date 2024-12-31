يهدف مشروع القائمة الخضراء إلى توفير خدمات إضافية لمجموعة من المتعاملين بمن فيهم ملاك العقارات والوسطاء، وفقا لموقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأوضحت الدائرة أنه للاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها القائمة، يطلب من الملاّك التسجيل فيها أولاً، لفتح المجال أمام الوسطاء للتواصل المباشر معهم، وعرض خدماتهم عليهم والتي من أهمها المساعدة في بيع عقاراتهم أو تأجيرها.

وأضافت أنه يمكن للمالك حذف اسمه من القائمة في أي وقت يشاء، ومن المتوقع أن تساعد هذه الخدمة في التقليل من الشكاوى المتعلقة باتصال الوسطاء مباشرة مع الملاك من دون موافقتهم