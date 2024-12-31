عروض «دبي للتسوق» و«العطلات» تنعش مبيعات المراكز التجارية

تشهد مراكز التسوق في دبي خلال الفترة الحالية معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين، للاستفادة من عروض التخفيضات التي تطرحها المتاجر في تلك المراكز، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، إضافة إلى العروض بمناسبة موسم العطلات واحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأفاد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» بأن التخفيضات المطروحة على سلع مختلفة، لاسيما الملابس والأحذية، بنسب تراوح بين 25 و75%، تزيد من فرص التسوّق لمستلزمات موسم الشتاء وشراء الهدايا في ظل موسم العطلات الحالي واحتفالات رأس السنة الميلادية، داعين إلى التوسّع في تلك العروض وتمديد فترتها.

من جهتهم، قال مختصون في قطاع تجارة التجزئة إن تزايد إقبال المستهلكين، سواء من سكان الإمارات أو السياح على مراكز التسوق في دبي بمعدلات كبيرة خلال الفترة الحالية، أنعش مبيعات المراكز بمعدلات لافتة، متوقعين تزايد الإقبال خلال اليومين المقبلين.

وتفصيلاً، قال المستهلك، عادل فريد، إن عروض التخفيضات، التي تم طرحها ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في العديد من المراكز التجارية، كانت محفزة للأسر المستهلكة لشراء مستلزمات موسم الشتاء، لاسيما من الملابس والأحذية، إضافة إلى شراء الهدايا بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وذكر المستهلك، أمجد سامر، أن تزايد العروض المطروحة خلال المهرجان، أسهم في تزايد الإقبال على التسوق للاستفادة من التنزيلات التي تراوح نسبها بين 30 و60% على سلع مختلفة في العديد من المتاجر، داعياً إلى التوسع في تلك العروض وتمديدها لفترات أطول.

وأفاد المستهلك، عماد نبيل، بأن معظم عروض التخفيضات تركزت في متاجر الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية، ما أتاح للمستهلكين فرصاً كبيرة للتسوق، سواء لشراء الملابس والأحذية أو الهدايا، لافتاً إلى أن التوسع في عروض التخفيضات وتمديد فتراتها سيكون من المظاهر الإيجابية التي تدعم زيادة الإقبال بمعدلات أكبر على مراكز التسوق.

من جهته، قال عضو أمانة مجموعة مراكز التسوق في دبي، بايجو كوريش، إن مراكز التسوق في دبي شهدت معدلات إقبال لافتة أخيراً، في ظل العديد من عروض التنزيلات المطروحة سواء ضمن مهرجان دبي للتسوق، أو العروض التي تطرحها المتاجر بمناسبة موسم العطلات واحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأكد أن تلك العروض أسهمت في انتعاش مبيعات المتاجر بشكل كبير، والتي شهدت معدلات إقبال ملحوظة سواء من المستهلكين من سكان الإمارات أو من الأفواج السياحية التي تزور دبي خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن تشهد المبيعات انتعاشاً بمعدلات أكبر خلال اليومين المقبلين، مع استمرار توافد المستهلكين لقضاء ليلة رأس السنة في دبي وزيارة مراكز التسوق التي تتيح العديد من الفعاليات.

بدوره، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الملابس في دبي، جون باتريك، إن تزايد الإقبال بمعدلات كبيرة من قبل المستهلكين لشراء الهدايا ومستلزمات الموسم الشتوي خلال فترة العروض، أسهم في زيادة المبيعات بمعدلات لافتة، خصوصاً أن العديد من المستهلكين يفضلون الشراء خلال الفترة الحالية، التي تواكب موسم العطلات واحتفالات رأس السنة الميلادية، متوقعاً أن تشهد المبيعات نمواً كبيراً خلال اليومين المقبلين في ظل استمرار توافد المستهلكين على مراكز التسوق.

في السياق ذاته، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن المتاجر في مراكز التسوق بدبي تسجل معدلات انتعاش قياسية حالياً، بدعم من تزايد إقبال المستهلكين لشراء الهدايا والاستفادة من عروض التخفيضات، سواء التي تطرح ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أو تلك التي تواكب موسم العطلات الحالي واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وأضاف أن زيادة نشاط الأفواج السياحية في أسواق دبي خلال الفترة الحالية كانت داعمة قوية لانتعاش مبيعات متاجر التجزئة في مراكز التسوق.

. التخفيضات شملت سلعاً مختلفة بنسب تراوح بين 25 و75%.