«العربية للطيران»: رحلات بين رأس الخيمة وطشقند

دشّنت شركة العربية للطيران أولى رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة والعاصمة الأوزبكستانية، طشقند.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن الرحلة الافتتاحية انطلقت من مطار رأس الخيمة الدولي مباشرة إلى مطار

«إسلام كريموف طشقند» الدولي، مشيرة إلى أن هذه الرحلات الجديدة توفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وموثوقة وبأسعار معقولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسرنا بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند، ما يعزّز شبكة وجهات (العربية للطيران) انطلاقاً من الإمارة، وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير خيارات سفر سلسة للمسافرين».