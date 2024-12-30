مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تقود الابتكار بتبني الحوسبة السحابية بالكامل

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تحقيق إنجاز نوعي في مسيرة التحول الرقمي بالانتقال إلى الحوسبة السحابية بالكامل، معززة مرونة أنظمتها وكفاءتها التشغيلية ومرونة التعامل مع الكوارث والأزمات، بما يدعم جهودها المستمرة لتقديم خدمات إسكانية مبتكرة ومستدامة تُلبي تطلعات المواطنين وتعزز من جودة حياتهم.

ويتيح التحول إلى الحوسبة السحابية تقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات، وضمان دقة البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني. كما يُمكن المؤسسة من التوسع السريع وبتكاليف منخفضة، ما يجعل هذا التحول خطوة استراتيجية لدعم رؤية دبي المستقبلية وتحقيق الاستدامة.

وتؤكد المؤسسة أن هذا الإنجاز ينسجم مع جهود دبي المستمرة لتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق رؤية دبي المستقبلية كمركز عالمي رائد في التكنولوجيا والخدمات الذكية تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية وخطة دبي الحضرية 2040.

مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت

جاء هذا التحول بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشركة مايكروسوفت في مقر المؤسسة. وقع الاتفاقية ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالمؤسسة، ونعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي لدعم تحسين تجربة العملاء وتطوير الخدمات بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، صرّح طلال آل علي مدير إدارة التحول الرقمي: "يُمثل انتقالنا إلى الحوسبة السحابية خطوة استراتيجية تُعزز من جودة الخدمات الإسكانية، وتُسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية تطلعات المتعاملين بما يواكب رؤية دبي المستقبلية."

من جهته، قال نعيم يزبك: "نحن في مايكروسوفت ملتزمون بدعم المؤسسات الحكومية في تحقيق التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تُعزز من كفاءة الخدمات وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

الفوائد الاستراتيجية

اعتماد الحوسبة السحابية يتيح للمؤسسة تحقيق العديد من الفوائد الاستراتيجية التي تعزز من كفاءة العمليات وجودة الخدمات المقدمة. فمن خلال معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، تُساهم السحابة في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء التشغيلية. كما توفر مستويات متقدمة من الأمان السيبراني عبر بروتوكولات حماية حديثة تضمن سلامة المعلومات وخصوصيتها. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم الحوسبة السحابية في تعزيز القدرة على التوسع، حيث تُتيح للمؤسسة إضافة الموارد بسهولة وبتكاليف منخفضة، مما يدعم خططها للنمو المستقبلي. علاوة على ذلك، تتميز الأنظمة السحابية بمرونتها العالية وقدرتها على التعافي السريع من الأعطال، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، الأمر الذي يُعزز من ثقة المتعاملين ويُحقق الكفاءة التشغيلية المطلوبة.

أنظمة مبتكرة

تعتمد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الحوسبة السحابية لتشغيل مجموعة من الأنظمة المبتكرة التي تُعزز من كفاءة عملياتها وخدماتها المقدمة. يأتي في مقدمة هذه الأنظمة نظام الإسكان، الذي يُسهم في تسريع معالجة طلبات الإسكان بدقة عالية من خلال الربط المباشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما يدعم نظام دفعات المقاولين إدارة المدفوعات بطريقة سلسة وشفافة، مما يُسهم في تعزيز العمليات المالية المرتبطة بالمشاريع.

أما إدارة علاقة المتعاملين، فهو نظام متطور يُحسن تجربة العملاء بكفاءة وسرعة. وفيما يتعلق بجودة الخدمات، يُعد نظام صيانة الأصول أداة فعالة لتنظيم وإدارة طلبات الصيانة، مما يضمن تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يُمثل نظام الذكاء المؤسسي ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة واستخلاص رؤى قيّمة تُعزز من الأداء المؤسسي.

تطوير الكوادر البشرية

إلى جانب التحول الرقمي، تنظم المؤسسة ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز المهارات الرقمية لدى موظفيها، مما يُسهم في تمكينهم من استخدام الأنظمة السحابية بكفاءة.

رؤية نحو المستقبل

يعكس هذا التحول التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالريادة في تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة. كما يعزز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات الاسكانية الرائدة في التحول الرقمي على مستوى العالم.