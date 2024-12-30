"العربية للطيران" تدشن رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند

دشنت "العربية للطيران"، أولى رحلاتها المباشرة إنطلاقا من رأس الخيمة إلى عاصمة أوزبكستان طشقند؛ إذ انطلقت أمس الأول، الرحلة الافتتاحية من مطار رأس الخيمة الدولي مباشرةً إلى مطار إسلام كريموف طشقند الدولي.

وأصبحت "العربية للطيران"، بإطلاقها الخط الجديد، تخدم 8 وجهات انطلاقاً من رأس الخيمة، بما فيه ذلك القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور وجدة وكاليكوت وموسكو.

وتسيّر الناقلة حالياً رحلات مباشرة إلى طشقند من الشارقة وأبوظبي.