«ديوا»: مركز الاستدامة يدعم ريادة دبي في الطاقة المتجددة

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة يسهم في تعزيز ريادة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة، من خلال إطلاق مجموعة برامج ودورات تدريبية علمية ومهنية ومسابقات تفاعلية للأفراد، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من جامعات ومؤسسات أكاديمية محلية وعالمية، وشركات ناشئة.

وأضافت أن المركز أطلق، حتى الآن، تسع دورات تدريبية احترافية، تخرّج فيها أكثر من 220 مشاركاً بشهادات معتمدة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم القفزات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الاستدامة، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، ويؤدي مركز الاستدامة والابتكار دوراً جوهرياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050»، وأضاف: «انسجاماً مع الأجندة والاستراتيجية الوطنية للشباب، فإننا نتعاون مع شركائنا المحليين والعالميين لإطلاق باقة برامج وفعاليات تسهم في مضاعفة عدد مشروعات الشباب المواطن في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتأهيل أبنائنا أكاديمياً ومهنياً، بما يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل».

وأشار الطاير إلى أن «مركز الاستدامة والابتكار يدعم التزام دبي بالاستدامة والابتكار والجهود الرامية إلى جعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ويعد حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان: «يلتزم مركز الاستدامة والابتكار بتوطيد أواصر التعاون بين مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، لتعزيز الابتكارات في مجال الاستدامة، وبات وجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة».