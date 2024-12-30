علماء روس يبتكرون طريقة لتسريع الـ «واي فاي»

ابتكر علماء روس، من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، طريقة جديدة لتسريع شبكة الـ«واي فاي»، من شأنها أن تُحدث قفزة كبيرة في عالم الاتصالات، وقام العلماء، لتسريع الشبكة، بتطوير طريقة لتحسين وظيفة «إم أي إم»، أو المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة في شبكة الـ«واي فاي»، التي تسمح بإرسال واستقبال تدفقات بيانات متعددة في وقت واحد، باستخدام هوائيات متعددة على جانبي الإرسال والاستقبال تعمل على تحسين أداء الاتصال، ما يزيد إنتاجية وموثوقية نقل البيانات مرات عدة.

ووفقاً للعلماء، فإن الشركات المصنّعة لمعدات «واي فاي» ستكون قادرة على الاعتماد على تبادل أسرع لبيانات الخدمة لدعم «إم أي إم أو».