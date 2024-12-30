16 شركة مدرجة تنفذ 21 عملية استحواذ جديدة خلال 2024

تواصل الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية توسعها عبر عمليات الاستحواذ، ما يعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية، وتفضيلها كبيئة أعمال داعمة تتيح لها التوسع إلى آفاق جديدة.

ورصدت «الإمارات اليوم» - بحسب إفصاحات وبيانات صادرة عن الشركات، منذ بداية عام 2024 حتى مطلع الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري - إعلان 16 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية عن 21 عملية استحواذ، كان أحدثها إعلان «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، في 16 أكتوبر الماضي، عن موافقة الجمعية العمومية لـ«شركة الإمارات ريت» على استحواذها على مبنى «أوفيس بارك» في مدينة دبي للإنترنت، وبدأ الطرفان حينها في الإجراءات اللازمة لإكمال عملية الاستحواذ، فيما سيتم الإفصاح عن تفاصيل الاستحواذ فور الانتهاء من جميع الإجراءات.

وكانت «شركة تيكوم للاستثمارات» التابعة لـ«مجموعة تيكوم» وقّعت، مطلع أكتوبر الماضي، مع «الإمارات ريت» مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على مبنى «أوفيس بارك» في مدينة دبي للإنترنت بقيمة 720 مليون درهم.

وأعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، في 22 أغسطس 2024، عن استثمار مليارَي درهم في عمليات استحواذ ومشروعات استراتيجية جديدة، في إطار المرحلة المقبلة من مسيرة نموها، وأشارت إلى أن إنجازها عمليات استحواذ على أصول تجارية وصناعية جديدة، يأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع بقيمة 1.7 مليار درهم، المعلن عنها في مايو الماضي، إضافة إلى تطوير مساحات مكتبية بقيمة 340 مليون درهم في مدينة دبي للإنترنت.

إلى ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي، في 24 سبتمبر الماضي، على صفقة استحواذ «مجموعة الإمارات للاتصالات &e» على أصول شركة «بي بي أف تليكو»، مقابل 2.2 مليار يورو.

وفي 19 سبتمبر 2024، أكدت «مجموعة جي إف إتش المالية» و«شركة الإثمار القابضة» المدرجتان في سوق دبي المالي، أن المحادثات لاتزال مستمرة، ويتم التفاوض حالياً بشأن عملية استحواذ المجموعة على محافظ «الإثمار» للتمويل والاستثمار، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية، وتبلغ القيمة الدفترية الإجمالية للأصول المزمع بيعها نحو 691 مليون دولار، في حين تبلغ الالتزامات المقترح نقلها نحو 680 مليون دولار، وذلك بحسب قيمتها في 31 مارس 2024.

وفي مطلع أغسطس الماضي، وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، على قيام شركة تابعة بدراسة عملية استحواذ على شركة متخصصة في توريد العمالة المساعدة.

بدورها، وقّعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال يونيو الماضي، اتفاقية للاستحواذ على شركة «نافيغ 8» المتخصصة في إدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري ومقرها سنغافورة، وتمتلك 32 ناقلة حديثة، وفق إفصاح سابق، وبموجب بنود الاتفاقية تستحوذ «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80% من «نافيغ 8»، مقابل 3.8 مليارات درهم، كما ستستحوذ على 20% المتبقية في عام 2027، مقابل مبلغ مؤجَّل يراوح بين 1.2 و1.7 مليار درهم.

كما أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في مطلع يونيو الماضي، إتمامها بنجاح عملية الاستحواذ على 100% من رأسمال «شركة بورسلين رأس الخيمة»، في وقت وافق مجلس إدارة «شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في السادس من يونيو، على المضي قدماً في إجراءات الاستحواذ على حصة في شركة داخل الدولة، موضحاً أنه سيفصح عن ذلك بشكل كامل بمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

كما أعلنت شركة مينزيز للطيران، إحدى شركات «أجيليتي غلوبال» المدرجة في سوق دبي المالي، في السادس من يونيو الماضي، توسعها في جنوب أوروبا، بإتمامها صفقة استحواذ على حصة تبلغ 50.1% في «شركة جراوندفورس البرتغال لخدمات الطيران».

بدورها، أعلنت «شركة بريسايت إيه آي هولدينغ بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع يونيو، استكمالها معاملة شراء حصة غير مباشرة بنسبة 51% من رأسمال المصدر لـ«شركة ماتريكس جيه في كو ليمتد» من «شركة جي 42 إنفستمنتس إيه أي هولدينغ ليمتد».

كما أعلنت «مجموعة أومورفیا» - المتخصصة في مجال العناية الشخصية التابعة لـ«مجموعة ملتیبلاي» القابضة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في يونيو 2024 - الاستحواذ على 100% من «شركة ذا غرومینغ مباني هولدینغ»، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات صالونات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات.

وفي مارس الماضي، أعلنت مجموعة أغذية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إكمالها دمج حصة إضافية قدرها 10% في «مجموعة عوف» المتخصصة في تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة وتجارة التجزئة في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%.

وفي مارس أيضاً، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية مع شركة «إنفيكو» للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا.

كما أعلنت «موانئ أبوظبي»، في مطلع فبراير الماضي، استحواذ «بوابة المقطع» الذراع الرقمية للمجموعة، على حصة 60% من أسهم «دبي للتكنولوجيا»، الشركة المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل، ومقرها دبي، في صفقة قيمتها الإجمالية 28 مليون درهم.

كما استكملت «موانئ أبوظبي»، في الربع الأول من عام 2024، صفقات الاستحواذ على شركة «إيه بي أم تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وشركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات» في أوروبا، ومحطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة في باكستان، وشركة «جي إف إس» في الإمارات.

وفي يناير 2024، أعلنت شركة بالمز الرياضية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إتمامها صفقة الاستحواذ على 100% من حصص ملكية «شركة ليرن للاستثمار التعليمي المالكة» للعلامتين «مدرسة الربيع» و«أكاديمية الربيع».

اتفاقية شراء أسهم

أعلنت شركة «غذاء القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتابعة للشركة العالمية القابضة، في يناير الماضي، أن شركتها التابعة «إيروإنفست القابضة» أبرمت اتفاقية شراء أسهم بدءاً من الأول من فبراير 2024، للاستحواذ على حصة 44% من شركة طيران «إم.إن.جي» التركية للشحن التجاري، فيما بلغت قيمة الاستحواذ 211.2 مليون دولار.