«الطيران» و«السياحة».. أداء قياسي ومكاسب قوية خلال 2024

يتجه قطاعا الطيران والسياحة في دبي، مع نهاية العام الجاري، لتسجيل أداء قياسي هو الأعلى على الإطلاق.

واستقبل مطار دبي الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 68.6 مليون مسافر، بزيادة بلغت 6.3%، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما حقق أداء قوياً في الربع الثالث، بعد أن استقبل 23.7 مليون مسافر.

وشهد الربع الثالث كذلك تنامياً في عدد الرحلات الجوية التي تجاوزت 111 ألفاً و300 رحلة جوية، ليصل إجمالي عدد الرحلات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى 327 ألفاً و700 رحلة جوية، بزيادة نسبتها 6.4%، ويتوقع مطار دبي الدولي أن يصل إجمالي حركة المسافرين السنوية لعام 2024 إلى 91.9 مليون مسافر، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار الممتد على مدار 64 عاماً، وسط توقعات باستقبال 23.2 مليون مسافر في الربع الأخير 2024. وفي سياق متصل، كشف «مشروع محمد بن راشد للطيران» أن دبي تتجه لتحقيق أداء قياسي في حركة الطيران الخاص في عام 2024 هو الأعلى على الإطلاق، متوقعاً أن تتجاوز حركة الطيران الخاص 18 ألف رحلة خلال العام الجاري.

وتوقع المشروع أن يتجاوز النمو في حركة الطيران الخاص نسبة 8% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2023 الذي سجل مستويات حركة بلغت نحو 16.6 ألف حركة. وشهد عام 2024 الإعلان عن توسعة وبدء تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بكلفة 128 مليار درهم، ليكون بذلك الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، و400 بوابة للطائرات.

وفي سياق قطاع الضيافة والسياحة، استقطبت دبي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 14.96 مليون سائح دولي، مقارنة بـ13.9 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 8%، وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة في نهاية أكتوبر 2023.

بدورهم، سجل الزوار الدوليون 35.15 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقابل 34.19 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

أول طائرة «إيرباص 350»

كشفت «طيران الإمارات» رسمياً، في نوفمبر 2024، عن أول طائرة من طراز «إيرباص A350-900» تنضم إلى أسطولها، وتتميز الطائرة بتقسيم الدرجات الثلاث، بمقصورات فسيحة تتسع لـ312 راكباً، حيث تضم درجة الأعمال الجديدة 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً، والدرجة السياحية 259 مقعداً. وتعد طائرة الإمارات «A350» أول نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول «طيران الإمارات» منذ عام 2008.

وبحلول 30 سبتمبر 2024، أصبحت «طيران الإمارات» تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 148 مطاراً في 80 دولة، فيما وصل حجم أسطول الناقلة إلى 259 طائرة بحلول سبتمبر 2024.

«مجموعة الإمارات»

أعلنت «مجموعة الإمارات» تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024-2025، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليارات درهم (2.8 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك، وإطفاء الدين، بقيمة 20.4 مليار درهم، مقابل 20.6 مليار درهم.

وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم (19.3 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024-2025، بنمو نسبته 5%، مقارنة بـ67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) عن المدة ذاتها من السنة الماضية.