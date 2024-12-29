المبيعات العقارية في سوق دبي تلامس 520 مليار درهم

أفادت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقراً، بأن 2024 كان عاماً جديداً من الازدهار العقاري في دبي، مع اقتراب المبيعات من مستوى 520 مليار درهم للمرة الأولى تاريخياً.

وقال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي تسلك مساراً صاعداً منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، ثم 401 مليار درهم في 2023، ثم 517 مليار درهم في 2024 (أرقام 2024 منذ 1 يناير حتى 27 ديسمبر)، استناداً إلى البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف الزرعوني أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت أكثر من سبع مرات في العام الماضي قياساً على عام 2020، في إشارة إلى الزخم القوي والمستمر داخل السوق ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها عالمياً كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وكشف الزرعوني أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 38% على أساس سنوي في عام 2024 إلى نحو 178.9 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخياً، مقارنة مع 129 ألف مبايعة في عام 2023.

وأشار إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات والرهون والهبات) ارتفعت في 2024 بنحو 35.8% إلى 753.6 مليار درهم، مقابل 554.7 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى نصف تريليون درهم للمرة الثالثة توالياً، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2024 بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 223 ألفاً و904 تصرفات عقارية، مقابل 169 ألفاً و720 تصرفاً عقارياً في 2023.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 185.77 مليار درهم عبر 35.677 ألف صفقة في عام 2024، ثم الهبات بقيمة 50.86 مليار درهم عبر 9319 صفقة.

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من عام 2024 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 142.7 مليار درهم، موزعة على أكثر من 48.641 ألف معاملة، وذلك بعد المبيعات الشهرية الأعلى تاريخياً المسجلة في أكتوبر والبالغة 61.47 مليار درهم، فيما سجلت المبيعات 43.65 مليار درهم في نوفمبر، و37.48 مليار درهم في ديسمبر. وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2024 بنسبة تبلغ 0.5% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ142 مليار درهم.

وحول توقعات السوق العقارية في عام 2025، قال الزرعوني، إن أرقام عقارات دبي القياسية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الطريق سهل لتحقيق مبادرة 2033 الخاصة بالوصول إلى تريليون درهم، بعد أن تجاوزت في عام 2024 مستوى 750 مليار درهم.

وأضاف الزرعوني أن السوق العقارية في عام 2024 ينظر إليها على أنها حصاد عام مزدهر مكلل بالنجاحات المحققة، سواء بالمبيعات القياسية التي تجاوزت نصف تريليون درهم، أو المشاريع المليارية العديدة التي أطلقها المطورون العقاريون، مروراً بالاستراتيجيات والمبادرات الطموحة جداً التي تضمن استمرار الموجة الصعودية للقطاع العقاري على مدار العقد المقبل.