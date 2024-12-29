«أراضي دبي» تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين

احتفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع معهد «ثينك بروب»، بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين المواطنين، ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري، خلال حفل أقيم في أبوظبي. ويمثل هؤلاء الوسطاء ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية، وترسيخ مكانتها كقطاع حيوي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من رؤية ترتكز على التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تمكين المواطنين، وتعزيز تنافسيتهم، وترسيخ استدامة التميز في السوق العقارية، التي تعدّ إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وخلال الحفل، تم تكريم نحو 500 منتسب ممن أكملوا برنامج التدريب الذي نظمه معهد «ثينك بروب»، والذي يهدف إلى تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لقيادة السوق العقارية بفعالية وكفاءة، ما يعكس دور البرنامج في تمكينهم من دخول هذا القطاع الحيوي بثقة ومهارات متقدمة.

كما شهد الحفل توقيع مذكرة تعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة في المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في الدائرة، محمد البدواوي، والمدير التنفيذي بالإنابة لمعهد ثينك بروب، جاسم الحوسني.

وتعكس هذه المذكرة أهمية برنامج دبي للوسيط العقاري، ودوره المحوري في تأهيل وتمكين المواطنين الإماراتيين، وتعزيز حضورهم الفاعل في السوق العقارية.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ الشراكة الثنائية الممتدة بين الدائرة ومعهد «ثينك بروب»، التابع لشركة المتطورة للخدمات العقارية، والذي كان حليفاً في المرحلة الأولى من برنامج دبي للوسيط العقاري، وبفضل اهتمامه الكبير بالبرنامج وأهدافه الطموحة، أصبح المعهد الآن راعياً أكاديمياً للبرنامج، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة. كما تسهم المذكرة في تعزيز التعاون والمشاريع المشتركة بين الجانبين، ما يدعم استدامة التميز في القطاع العقاري.

وقال محمد البدواوي: «بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، نحتفي اليوم بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين، في خطوة تعزز من تنافسية السوق العقارية، وترسخ مكانتها باعتبارها قطاعاً حيوياً يدعم نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التخريج كثمرة للتعاون الفاعل بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومعهد ثينك بروب، حيث تم تدريب أكثر من 500 منتسب ليكونوا جزءاً من منظومة عقارية متطورة، تسهم في تحقيق التحول النوعي الذي نصبو إليه»

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي العقاري، الدكتور أديب العفيفي أن نجاح التنمية العقارية في دولة الإمارات يرتكز على التنسيق والتواصل الفعّال بين الجهات المعنية لتعزيز التكامل وتحقيق الأهداف الوطنية، موضحاً أنّ المؤشرات العقارية الحالية تعكس نمواً واضحاً وازدهاراً ملحوظاً، ما يبرز وجود فرص كبيرة تسهم في دعم تطور القطاع.