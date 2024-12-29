هدايا «الكريسماس» وموسم العطلات تنعش مبيعات الذهب والمجوهرات

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً انتعاشاً وارتفاعاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات، وذلك بدعم من إقبال متعاملين لشراء هدايا بمناسبة «الكريسماس»، وموسم العطلات الحالي.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن نمو الطلب في الأسواق حدّ من تأثيرات عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع أخيراً، متوقعين نمو المبيعات بوتيرة أكبر خلال الأيام المقبلة، وبمعدلات بين 30 و40%.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 318 درهماً، بارتفاع 3 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق.، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 295.5 درهماً، بزيادة 2.5 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 285 درهماً، بارتفاع 2.25 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 244.25 درهماً، وبزيادة بلغت درهمين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، إن «الأسواق تشهد حالياً مظاهر نمو إيجابية في الطلب على هدايا المجوهرات والمشغولات الذهبية، وذلك مع إقبال عدد من المتعاملين لشراء تلك الهدايا بمناسبة موسم العطلات و(الكريسماس)»، لافتاً إلى أن «الإقبال شمل متعاملين من المقيمين أو السائحين في أسواق الدولة».

وأوضح أنه «من المتوقع أن تستمر وتيرة الطلب على المجوهرات والمشغولات خلال الأيام المقبلة، وذلك مع تباين توجهات الطلب من المتعاملين لشراء الهدايا، إذ يفضل بعضهم الشراء خلال أوقات مبكرة فيما يترقب آخرون العروض في الأسواق مع التأني في الشراء».

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «أسواق الذهب والمجوهرات تشهد مظاهر انتعاش في الطلب على مبيعاتها، وذلك مع تزايد إقبال بعض المتعاملين لشراء هدايا بمناسبة موسم العطلات الحالي و(الكريسماس)»، لافتاً إلى أن «المبيعات في الأسواق شهدت نمواً بين 30 و40%، ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو نفسها خلال الأيام المقبلة».

وأوضح أن «قوة نمو الطلب من المتعاملين حالياً، حدت من تأثيرات عودة أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أن الفترة الحالية تعد من المواسم المحفزة لشراء هدايا المشغولات».

واعتبر مدير المبيعات في محل «دايمو للذهب والمجوهرات»، ديلي سون، أن «العديد من المتعاملين يتجهون لشراء هدايا من المشغولات والمجوهرات بمناسبة موسم العطلات والكريسماس، وهو ما انعكس بتأثيرات إيجابية على إنعاش منافذ البيع».

وأضاف أن «قوة الطلب حدت من تأثيرات الارتفاعات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر»، متوقعاً استمرار نمو المبيعات خلال الأيام المقبلة، وبشكل مماثل للفترة الحالية، وبمعدلات نمو تقدر بنحو 30%».