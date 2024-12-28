«العربية أبوظبي» تسيّر أولى رحلاتها إلى يكاترينبرغ الروسية

أعلنت «العربية أبوظبي» أمس، تسيير أولى رحلاتها إلى يكاترينبرغ في روسيا. وتربط هذه الرحلات المباشرة مطار زايد الدولي في أبوظبي بمطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبرغ بمعدل رحلتين أسبوعياً، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة الكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسرنا إضافة يكاترينبرغ إلى شبكة وجهاتنا المتنامية مباشرة من العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتطوير شبكة وجهات الشركة المباشرة، انطلاقاً من العاصمة نحو وجهات دولية جديدة، إضافة إلى تقديم خيارات سفر اقتصادية وقيمة للمسافرين. وتُعد يكاترينبرغ مدينة غنية بتراثها الثقافي، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بين البلدين».

وتعد يكاترينبرغ الوجهة رقم 29 للعربية أبوظبي بعد أحمد آباد والإسكندرية وألماتي وعمّان، وبغداد والبحرين وباكو وبيروت والقاهرة، وشيتاغونغ وتشيناي وكولومبو ودكا وفيصل آباد، وكاتماندو وكوتشي وكلكتا وكوزيكود والكويت، وموسكو وملتان ومسقط وصلالة وصبيحة وسوهاج، وطشقند وتبليسي وتريفاندرم وطرابزون.

وتشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات «إيرباص A320 وA321»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد، مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام واستخدام وسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية بأسعار معقولة من خلال قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة. وإضافة إلى ذلك، توفر «العربية للطيران» برنامج المكافآت «Air Rewards»، وهو برنامج ولاء رائد وغني بالمكافآت يتيح للمسافرين كسب نقاط الأميال ونقلها وإنفاقها.