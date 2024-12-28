100.5 مليار درهم مكاسب سوقية لـ «دبي المالي» خلال ديسمبر

عزز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 100.5 مليار درهم إلى رأسماله السوقي، منذ بداية ديسمبر الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس الجمعة، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، مع بدء استعداد الشركات المدرجة لموسم الإفصاحات السنوية، ثم الإعلان عن خطط التوزيعات على المساهمين، وسط توقعات إيجابية خاصة بهذا الشأن.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، من 798.715 مليار درهم، في نهاية جلسات نوفمبر الماضي إلى 899.204 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وصعد المؤشر العام للسوق خلال تلك الفترة بنسبة 5.83%، أو ما يعادل 282.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 5129.64 نقطة، معززاً استقراره فوق مستوى 5000 نقطة مجدداً، وذلك بالمقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 4847.34 نقطة، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وعلى المستوى اليومي، واصل سوق دبي المالي حصد مكاسب جديدة، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنهاية تعاملات أمس الجمعة بنسبة 0.34%، بعد تداولات بلغت قيمتها 334.52 مليون درهم. وارتفع مؤشر سوق دبي، بدعم من صعود أسهم إعمار للتطوير 2.69% إلى 13.35 درهماً، و«سالك» 4.06% إلى 5.38 دراهم، وشعاع 4.68%، بينما استقر سهم إعمار العقارية عند 12.80 درهماً.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.63%، بالغاً مستوى 9304.22 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 826.387 مليون درهم. وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، سهم عُمان والإمارات للاستثمار 12.5%، و«أرام» 9.88%، ورأس الخيمة للإسمنت 2.66%، وألفا ظبي 1.92%، و«ريسبونس بلس» 1.82%.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين العرب والخليجيين بلغت خلال جلسة أمس، نحو 553 ألف درهم، بعد مشتريات بقيمة 58.103 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 57.55 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين من الأسهم في سوق دبي، نحو 181.66 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 169.029 مليون درهم، لتكون المحصلة (شراء) 12.638 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 168.077 مليون درهم، مقابل مشتريات بلغت قيمتها 154.054 مليون درهم، ليكون صافي الاستثمار المؤسسي (بيعاً) نحو 14.023 مليون درهم.

وسجلت قيمة مشتريات الأفراد من الأسهم 180.467 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة بلغت نحو 166.442 مليون درهم، لتكون المحصلة (شراء) نحو 14.024 مليون درهم.