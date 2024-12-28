«ديوا» تنال شهادة «الآيزو»

نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في الحصول على اعتماد شهادة المعيار العالمي «الآيزو» بشأن الجدارة بالثقة في الذكاء الاصطناعي (ISO/IEC TR 24028:2020)، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تحصل على هذه الشهادة التي تعكس الثقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الهيئة في مختلف عملياتها، حيث يغطي هذا المعيار العالمي نواحي متعددة من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات للمؤسسات. وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن حصولها على الشهادة، جاء بعد تقييم شامل أجرته شركة «كيو إس زيورخ إيه جي» السويسرية، لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الهيئة في موظفها الافتراضي «رمّاس»، فضلاً عن الروبوت «رمّاس» والروبوت «تيمي».